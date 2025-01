José Emilio hace una dura confesión de su pelea con Ana Bárbara; niega su reconciliación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido joven aspirante a actor, José Emilio Fernández Levy, hace poco que brindó una entrevista para Imagen TV y otras televisoras, en las que se sorprendió de que se dijera que todo estaba bien con su familia, negando una reconciliación con la querida y famosa cantante que lo crio, Ana Bárbara, además de que se sinceró al hacer una dura confesión de su pelea con esta.

El hijo menor de la fallecida Mariana Levy, y Ana están distanciados desde hace un año, después de que este afirmara que el prometido de la cantante, Ángel Muñoz, de supuestamente maltratar a su hijastro José María 'Chema' Fernández, medio hermano de José Emilio. Ante esto, la reconocida 'Reina Grupera' se negó a dar declaraciones, pero compartió un comunicado en el que afirma que podría tomar acciones legales en contra del joven por difamación.

Ahora, tras varios meses de que el drama familia parecía calmarse y que no habría más declaraciones, el famoso actor y presentador, Ariel López Padilla, afirmó que ya se habían reconciliado. Por este motivo, en Sale el Sol y otros medios de comunicación fueron a entrevistarlos para conocer los detalles de las paces, pero este negó rotundamente que hubiera pasado: "Pues a mí no me han avisado nada, yo no estoy enterado de esa reconciliación, no tengo idea. Ya varios medios me han preguntado lo mismo y la verdad es que no sé".

De la misma manera, señaló que ella lo tiene bloqueado por todas las redes sociales, señalando que no han tenido ningún tipo de contacto personal y que él ha estado siempre en su casa en la Ciudad de México o en Cuernavaca, mientras que ella radica en Estados Unidos: "No, para nada (ha habido encuentro), yo he estado aquí en la Ciudad de México y Cuernavaca los últimos tres años. Tiene rato, (que no hablamos) me tiene bloqueado por todos lados".

Ante esto, mencionó que no tiene idea de donde salió el que ellos hayan hecho las paces finalmente, pero que lo único es que han mantenido una relación cordial, y se han enviado mensajes para felicitarse en Navidad y Año Nuevo, pero no se hablan en ningún otro momento: "Alguna historia que hayan visto en sus redes sociales, no sé. Es una relación cordial, ya mínimo está el felicitarnos en Año Nuevo o en nuestros cumpleaños, Navidad o fechas importantes, pero de que yo me vaya a su casa a tomar un café, eso todavía no".

José Emilio finalmente declaró que él no se arrepiente de haber expuesto de esa manera al prometido de Ana Bárbara, sino que cree que era algo que debía de hacer para que pasara el que sus medios hermanos estén de regreso con ella: "Lo pueden tomar como error, pero para mí fue algo que tenía que decir y que tenía que hacer, para que justamente esté pasando lo que está pasando ahorita, para que mis hermanos, Emiliano y José María, ya están nuevamente con Ana Bárbara y eso a mí me hace muy feliz".

Eso me llena el corazón de gratitud porque ese era mi punto, volverlos a unir. Yo sé lo que es perder a una mamá y hasta el día de hoy me sigue doliendo, y yo no le deseo eso a mis hermanos, por eso yo intenté hacer eso, para protegerlos. A lo mejor sí fue un error porque me costó una relación tan importante que yo tenía, pero estoy bien", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui