Lilly Allen admite “no estar en buen lugar” en medio de rumores de divorcio de David Harbour

Los Ángeles, California. - La cantante británica Lily Allen, conocida por éxitos como Smile, confesó sentirse en un momento complicado emocionalmente en medio de los rumores de una posible separación de su esposo, el actor David Harbour, famoso por su papel en Stranger Things.

Durante el episodio más reciente de su podcast Miss Me?, Allen habló abiertamente sobre su estado emocional, describiendo cómo enfrenta la situación.

Me cuesta interesarme por algo. Realmente no estoy en un buen lugar”, confesó Allen a su copresentadora, Miquita Oliver. “Sé que he estado hablando de ello durante meses, pero estoy dando vueltas. Se ha salido de control. Lo he intentado”.

De igual modo, Allen, de 39 años, relató que las fiestas decembrinas fueron particularmente difíciles. Durante un almuerzo navideño, tuvo que retirarse debido a un ataque de pánico, y recientemente abandonó a la mitad una obra de teatro a la que asistió con amigos.

No puedo concentrarme en nada excepto en el dolor que estoy atravesando. Es muy difícil”, explicó la cantante, quien destacó que este periodo ha puesto a prueba su salud mental.

Allen, quien lleva años sobria tras superar problemas de adicción a las drogas y el alcohol, aclaró que no está en rehabilitación ni ha recaído, disipando rumores al respecto:

Sé que habrá especulaciones debido al tiempo que me tomaré fuera del podcast, pero no he recaído. Solo necesito cuidar mi salud mental”, dijo Allen, anunciando que se alejará de la grabación por unas semanas.

Además, la intérprete de F-k You negó un rumor que había circulado en redes sociales, el cual afirmaba que Harbour la habría encontrado en un ambiente comprometedor:

He visto cosas horribles en Internet, como que mi esposo me encontró en un antro rodeada de hombres. No sé quién está difundiendo estos rumores viciosos, pero no son ciertos”, afirmó.

No obstante, Allen evitó abordar directamente los reportes que sugieren una separación, aunque su tono y comentarios dejaron entrever cierta tensión en su relación con Harbour.

Lo cierto es que los rumores de ruptura se intensificaron después de que se informara que Allen descubrió un perfil activo de Harbour en la aplicación de citas para celebridades Raya, donde ambos se conocieron en 2019. La pareja se casó un año después en Las Vegas.

En medio de su dolor, Allen mencionó que encuentra consuelo en sus dos hijas, Ethel y Marnie, de 13 y 12 años respectivamente, fruto de su matrimonio con su exesposo, Sam Cooper.

Ellas son una fuente constante de alegría y me mantienen presente”, compartió Allen. Sin embargo, también admitió que mantener una actitud positiva para ellas es difícil en tiempos de adversidad: “Cuando la vida es dura, mantener todo unido es un desafío”.

La cantante también reflexionó sobre un reciente viaje a Kenia, que describió como un momento significativo, aunque su referencia a un viaje previo a la India con Harbour pareció incómoda, alimentando aún más las especulaciones.

Por ahora, ni Lily Allen ni David Harbour han emitido un comunicado oficial sobre su situación marital. Mientras tanto, la cantante se enfocará en su recuperación emocional y en disfrutar tiempo de calidad con sus hijas.

El público sigue atento a lo que podría ser otro capítulo complicado en la vida de una de las figuras más francas y auténticas del pop británico.

Fuente: Tribuna