¿Lo corrieron por viejo? Gabriel Soto llega a 'Ventaneando' y habla de 'rechazo' en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna Gabriel Soto es uno de los galanes más cotizados y queridos por el público de Televisa, ya que tiene casi tres décadas de carrera y en su mayoría, ha tenido importantes papeles protagónicos. No obstante, en los últimos años algunos televidentes se han quejado de que el actor sigue interpretando papeles de joven y consideran que los productores le deberían de dar oportunidad a otros artistas.

Bajo este contexto, Soto compartió cuál es su sentir ahora que está por cumplir 50 años de vida y reveló si siente temor de llegar a esta edad, y dejar de ser considerado como uno de los máximos galanes en la televisión mexicana. En entrevista exclusiva con el programa Ventaneando, el exesposo de Irina Baeva y Geraldine Bazán confesó que no teme ser relegado de los estelares en las telenovelas, por una simple razón.

Te podría interesar Gabriel Soto Soltero cotizado: Tras polémica ruptura con Irina Baeva, Gabriel Soto buscará novia en 2025

Creo que me he consolidado como uno de los actores importantes de México, y eso me da muchísimo más alegría y orgullo, que ser un actor que está empezando y que está siendo reconocido", expresó Gabriel.

La transformación de Gabriel Soto en las novelas

Asimismo, el intérprete de las novelas Amor Dividido y Mi camino es amarte aseguró que su carrera lo respalda: "Creo que la trayectoria, como dijo y dice Pepe Aguilar, que lo quiero mucho, esto es una carrera de resistencia, no de velocidad, entonces después de estar aquí 25 años, creo que habla, pues del esfuerzo que he puesto en mi trabajo, de la suerte de tener proyectos que han gustado y, sobre todo, pues del cariño del público, que finalmente sin ellos no estaríamos aquí", añadió.

No obstante, Gabriel reconoció que no espera seguir obteniendo papeles de jovencito porque la edad ya pasó factura en su físico: "Claro, obviamente uno va envejeciendo y hay que aceptarlo tal cual es, obviamente ya tengo mis patitas de gallo, ya tengo mis canas, pero creo que de cuerpo me siento increíblemente bien". Asimismo, resaltó que luce mucho mejor que hombres de su misma edad:

Ya voy a cumplir 50 años, de repente veo a los papás de las amigas de mis hijas, y digo: ‘híjole, la verdad es que soy bendecido’, porque afortunadamente me he mantenido muy bien".

Sobre la fórmula que ha seguido para lograr verse con un aspecto increíble, Gabo declaró ante las cámaras de TV Azteca: "Trato de mantenerme bien, trato de hacer mucho ejercicio, de comer muy bien, de hacer mucha meditación, de estar como bien en todos los aspectos, para poder verme lo mejor posible”. Finalmente, Gabriel Soto aseveró que continuará dando lo mejor de su parte para seguir complaciendo a los televidentes en sus próximos proyectos.

La verdad es que me siento de maravilla, ya soy obviamente un actor maduro, ya no soy joven, pero bueno, finalmente sigo estando al cien, y creo que sigo, todavía tengo mucho que dar", concluyó.

Gabriel Soto no teme ser relegado en Televisa

Fuente: Tribuna