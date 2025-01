Lo encerraron por horas: Actor de Televisa terminó de dar show y vivió aterrador secuestro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y comediante mexicano, Lalo España, hace un par de horas recordó como es que pasó de sentirse a salvo a sentirse en peligro constante, revelando que fue encerrado por horas dentro de su habitación de hotel, pues tras terminar show de comedia, vivió un aterrador secuestro que lo hizo valorar mucho más su vida y agradeciendo dejarlo pasar más tiempo con lo que más ama en la vida.

El querido intérprete de 'Germán' en Vecinos, a lo largo de su carrera artística ha recorrido casi toda la República Mexicana como parte de sus presentaciones de obras de teatro y sus shows de comediantes, por lo cual ha vivido de todo un poco, como el hecho de ser víctima de la delincuencia en más de una ocasión. Incluso hace algunos meses reveló que fue víctima de asalto y demostró la indignación que sentía en contra del Gobierno.

Pero eso no ha sido lo único, pues reveló que mientras que él se encontraba brindando un show, todos fueron dirigidos fuera del escenario y hacía sus habitaciones porque en ese momento habían secuestrado a la manager de la banda que abrió el evento: "Me ha tocado que de repente, una vez en una presentación sí paso que la secuestraron, que le dieron un levantón, a la manager del grupo que me abrió, no me dejaban salir de mi cuarto porque me decían está medio grueso, y eso si son cosas que te palpita el corazón".

Tras esto, Lalo destacó que no se siente para nada seguro con todo lo que sucede en el país y se ve como uno de los que simplemente se esperada que sea uno más del montón que padece de todo eso, y por supuesto no perder el humor que tenía antes: "Yo pensé 'Estamos a la orden del día'. Tratamos de tener ojo todo el equipo. De darnos cuentas, se supone que hay seguridad en todas las plazas. Yo ya no agarró carretera al menos que sean cosas muy cercanas, a como están las cosas yo no recomiendo viajar de noche".

España, dejando de lado el tema, se mostró feliz de ya tener más de un año de relación sentimental con su actual, pareja, de la que no ha querido revelar su nombre, por lo que muchos comenzaron a especular que estuvo involucrado con Pedro Sola, afirmando que hay una nota en la que le ponen como en el número siete de hombres vinculados a este, destacando que todo se lo ha tomado con puro humor y se burló de quienes lo hicieron.

Finalmente agradeció a Daniel Bisogno por el mensaje en sus redes para halagar que sea él quien tenga su puesto en Lagunilla, Mi Barrio, en lo que se recupera de su trasplante de hígado, enviando sus deseos de una pronta recuperación: "Dani espero de todo corazón que pronto te tengamos aquí en el escenario muy pronto".

