Michelle Vieth sufre triste muerte y llena de luto a Televisa; elenco de 'Hoy' llora su partida

Ciudad de México.- La famosa actriz mexicana, Michelle Vieth, dejó sin palabras a todos sus seguidores y fans luego de reaparecer de luto en el programa Hoy debido a que días atrás sufrió una inesperada muerte. Resulta que la exestrella de TV Azteca habló con reporteros del matutino sobre la repentina partida de la cantante y actriz Dulce, quien falleció el pasado 25 de diciembre luego de ser diagnosticada con cáncer de pulmón.

Frente a las cámaras de Hoy, la exesposa de Héctor Soberón recordó con cariño a la artista tamaulipeca, con quien trabajó en el exitoso melodrama Soñadoras y donde la fallecida interpretó a su madre: "Un honor, un privilegio, era una mujer que en escena te demandaba mucho, te exigía mucho, entonces uno tenía que sacar la casta y darle lo que ella necesitaba para las escenas", explicó Michelle.

Michelle Vieth lamentó la muerte de Dulce

Además, la ahora conductora del programa Cuéntamelo YA! relató que la intérprete de temas como Tu muñeca le daba tips de actuación mientras grababan Soñadoras: "Era tan generosa que ella misma te decía 'mira mijita, por aquí le vamos a hacer así' y uno agradece eso", manifestó. Asimismo, Michelle contó que tuvo la oportunidad de coincidir con Dulce hace poco pero declaró que extravió la fotografía que se tomó junto a ella.

Nos tomamos una foto y yo hablando con Aracely Arámbula le dijo 'es que tú la foto' y me dice 'no la tengo', entonces creo que esa foto se la quedó ella en su celular, y nosotros nos la quedamos en el corazón".

Finalmente, Vieth no quiso opinar sobre la polémica que hay entorno a la muerte de Dulce y los presuntos maltratos que vivió con su única hija Romina Mircoli: "Desafortunadamente cuando una persona descansa hay muchas cosas a su alrededor... creo que a mí no me corresponde nunca emitir una opinión, ni a favor ni en contra, simplemente yo comparto en mi experiencia el amor y el cariño, hay que quedarnos con lo bonito siempre".

Tras escuchar las palabras de Michelle hacia la fallecida artista, el elenco del programa Hoy se sumó a la despedida recordando que Dulce fue muy querida en el medio artístico: "Todas somos mejores amigas de Dulce, pero lo digo porque sí somos", dijo Shanik Berman, mientras que Andrea Escalona añadió: "Con la trayectoria que tenía Dulce, con la carrera que hizo aquí y allá, sí tiene mucha gente que sí la quisimos, queremos muchísimo".

