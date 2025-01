¿Pleito con Elizabeth Álvarez? Andrea Noli da mensaje por reconciliación de su hija y Jorge Salinas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz Andrea Noli reapareció en las instalaciones de Televisa por primera vez desde que se supo que su hija única, Valentina Noli, por fin había podido conocer personalmente a su padre, el actor Jorge Salinas. Dejando atrás toda la controversia con su expareja, la protagonista de novelas explicó que se encuentra muy feliz debido a que Jorge se ha mantenido muy cercano a su heredera, luego de permanecer años ausente en la vida de la joven.

Primero, Noli dio una entrevista al programa Hoy donde se negó a compartir quién logró que se pudieran reencontrar padre e hija; sin embargo, la periodista Shanik Berman sacó a la luz que Elizabeth Álvarez fue la encargada de lograr esta unión. Asimismo, la exactriz de TV Azteca no quiso entrar en detalles sobre si el galán de telenovelas se ha responsabilizado económicamente de su descendiente, quien ya tiene18 años.

Andrea Noli reapareció en el programa 'Hoy'

Tras dejar las instalaciones de San Ángel, Noli fue abordada por reporteros y esto comentó sobre el encuentro: "No puedo más que celebrar y agradecer este maravilloso año que por fin nos permitió cerrar un ciclo y abrir otro, que es una relación entre mi hija y la familia de su padre y sus hermanos y todo. Conjuntamente, la famosa subrayó que Salinas y la jovencita han seguido en contacto:

Y ha sido algo por lo que, pues, trabajamos durante todos estos años, yo, ella, y Jorge, y su familia por su lado, y ha sido un extraordinario regalo, ellos ahora tienen su contacto, su comunicación, y yo no puedo estar más feliz. Están reconstruyendo su relación desde cero y me parece eso maravilloso".

Pero cuando los reporteros la cuestionaron sobre si disculpó a Jorge, quien durante casi 18 años había negado su paternidad de Valentina, Andrea replicó: "Yo no tengo que perdonar, son circunstancias personales de cada quien, todos tenemos nuestras razones por las cuales tememos, o no nos atrevemos, o no hacemos muchas cosas, y a mí lo que más me importa es ver a mi hija feliz, y lo veo", declaró.

Por último, Noli prefirió mantener en privado las obligaciones legales en cuanto al apellido, reconocimiento y manutención de Jorge sobre Valentina. "Son acuerdos que ya tenemos, que son internos, pero donde él sí está respondiendo muy bien, dando la cara muy bien, y dándole a Valentina esa seguridad que ella necesita… Todo eso ya se resuelve a puertas cerradas, pero todo va como debe de ser", expresó.

