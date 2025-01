Tenía un cáncer agresivo: Muere cuñado de Juan Gabriel y filtran estremecedor secreto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocido productora de Televisa y actriz, Silvia Urquidi, recientemente brindó una entrevista para Imagen TV, en la que habló sobre la terrible muerte del reconocido Jesús Salas, quien fue uno de los mejores amigos, excuñado y mánager de Juan Gabriel, a causa de un muy agresivo cáncer, o al menos eso afirmaron, mientras que filtraba estremecedor secreto que se llevo a la tumba.

En medio de la alegría y nostalgia que vivía la familia y fans del 'Divo de Juárez', al conmemorarlo en el que sería su cumpleaños 75, el reconocido abogado, Guillermo Pous, mediante su cuenta de Instagram reveló que Salas, quien fue mánager del cantante y su cuñado durante el matrimonio de este con Laura Salas, había perdido la vida justo en ese día tan importante para todos los allegados de todos los que lo conocieron.

Ahora, tras un día de anunciarse la lamentable situación, quien fue amiga y también mánagar del intérprete de Hasta Qué Te Conocí, decidió brindar una exclusiva para Sale el Sol, en la que reveló que por muchos años convivió muy de cerca de ambos y solo podía decir que confiaba más en Jesús que en 'JuanGa': "Yo trate muchos años a Jesús igual que a Alberto, vivi muchas situaciones, pero con Jesús, yo le creía más a Jesús, por la manera de ser de Jesús".

Tras esto, Silvia mencionó que Salas tenía varios meses sufriendo a causa de un cáncer muy agresivo del que trataba salir adelante, destacando que no había palabras para expresar todo lo que se podía sentir por su colega y amigo, y que al final ella no iba a juzgar a nadie: "Estaba sufriendo ya más, tuvo un cáncer muy agresivo Jesús, que te puedo decir, no sé que decir ante esta situaciones, no hay palabras, ya él le estará dando cuentas al creador".

Ante esto, mencionó que Alberto Aguilera, nombre real de Juan Gabriel, no fue el hombre intachable que muchos consideran, pues afirmó que por muchos años fue el maltratador de Jesús, pues siempre se burlaba de él, lo trataba pésimo y lo humillaba en frentre del público constantemente: "Fue una persona tan allegada por su manera de ser, era un hombre muy simpático, muy carismático, por eso yo defendí por muchos años a Alberto de Jesús".

Finalmente, Silvia tachó la relación entre ambos artistas de una muy tóxica, de la que incluso ella le pedía a salas constantemente que se fuera del lado de Juan y no soportara esa clase de tratos: "Era una amistad demasiado tóxica, yo llegue a decirle a Jesús que en ña vida, lo más importante era la dignidad, que no se dejara humillar tanto por Alberto, tu sabes a quien más y lo hacía público, denigraba a Jesús".

Fuente: Tribuna del Yaqui