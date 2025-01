Tras divorcio, fuentes informan que Jessica Alba luchó para mantener vivo su matrimonio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Jessica Alba es recordada por su aparición en Los Cuatro Fantásticos; sin embargo, durante el día de ayer, su nombre se volvió tendencia, después de que trascendiera la noticia de que se había divorciado de su esposo, Cash Warren, con quien ya llevaba varios años compartiendo su vida. Anteriormente, la propia histrionista había dejado en claro que tenía problemas con su matrimonio, aunque nadie se imaginaba qué tan graves eran.

Según lo dicho por la artista en una antigua entrevista, los primeros dos años y medio de su matrimonio fueron como un cuento de hadas, pero con el pasar del tiempo las cosas cambias “se convierten en compañeros de cuarto”, indicó, “simplemente estás siguiendo los movimientos. Tienes responsabilidades. Es mucho”, señaló la actriz de Sin City. La famosa destacó que, para que, en determinado momento, lo que salvó la relación fue la amistad que los unía.

Sin embargo, esto no habría sido todo como para que su relación se mantuviese a flote, sino por el contrario, hubo ocasiones en las que las cosas no parecían ir del todo bien: “Obviamente tenemos la amistad, la comodidad de decir ‘no vas a ir a ninguna parte’, por lo que a veces no tratas a esas personas de la mejor manera, ¿verdad? No consideras sus sentimientos de la misma manera que considerarías los sentimientos de otras personas”.

Alba continuó comentando, durante aquella entrevista que es necesario trabajar todos estos aspectos, para que la relación funcione en la mayor medida posible. Por otro lado, recientemente, fuentes cercanas a la famosa destacaron que Jessica había hecho todo lo posible para mantener viva su relación, pero que las cosas finalmente no se dieron y toda su gran historia de amor terminó en un terrible divorcio.

Jessica Alba habría intentado que su matrimonio funcionara

¿Quién es Jessica Alba?

Nacida como Jessica Marie Alba, originaria de Pomona, California, comenzó su carrera artística cuando apenas tenía 13 años de edad en la producción Camp Nowhere, en el año 1994. Apenas seis años después recibió su primera nominación al Globo de Oro por su participación en Dark Angel; aunque no fue sino hasta el 2005, cuando apareció en la cinta Los Cuatro Fantásticos cuando obtuvo reconocimiento a nivel mundial.

