Va a morir: Médicos dan diagnóstico mortal a actor de Televisa; denuncia negligencia médica

Ciudad de México.- Desgraciadamente, el reconocido actor de Televisa y cantante, Héctor Ugarte, recibió una terrible noticia, pues después de que su padre, Héctor Guillermo Ugarte Álvarez, fuera arrollado en bicicleta mientras iba a su casa, los médicos le dieron un diagnostico mortal, en el que le confirmaron que va a morir, sin darle un tiempo específico. El histrión también denunció negligencia médica.

El reconocido integrante del grupo Mercurio, está viviendo un verdadero viacrucis luego de que su padre, de 79 años de edad, sufriera un accidente al ser atropellado hace casi 10 meses en Zacatepec, Morelos, cuando iba a la tienda en su motocicleta. El cantante confesó en entrevista para el programa Ventaneando, que a pesar de todos los intentos que realizó para que su progenitor pudiera recuperarse, tras algunas negligencias médicas, ahora el señor se encuentra sin esperanza de vida.

El intérprete de temas como Chica Chic explicó el cuadro general cuando vio por primera vez a su padre y lo que los médicos le indicaron en ese momento: "Cuando lo vi, fue impresionante, o sea, mi papá con la cara así, hinchadísima, tenía una bola, un hematoma espantoso, todo lleno de sangre, estaba muy mal, yo dije: 'no la va a librar'. Le hicieron una tomografía y me dijeron: 'su papá está muy grave, tiene una hemorragia subaracnoidea, y está gravísimo, bajo su responsabilidad si se lo quiere llevar para México', y pues sí, me lo llevé".

Con respecto a las complicaciones a las que enfrentó, habló sobre las dos semanas que estuvo en un hospital público que sin ser atendido por nadie, asegurando que eso causó el que ya no tuviera esperanzas de vida: "Y eso fue lo que más lo deterioró, porque yo empecé a ver que ya no se movía, ya no hablaba. Le hacen una última tomografía y me dice el doctor: '¿sabes qué?, lo tenemos que operar de emergencia porque tiene una hidrocefalia'. Dije: 'híjole, pues órale, va, pues opérenlo'. Me dijo: 'no, pero pues, híjole, perdón, pero no se puede aquí, porque no tenemos los insumos'".

Y aunque Ugarte no dudó en recurrir a otro nosocomio para que su padre recibiera la atención necesaria, lamentablemente las noticias no mejoraron y ya no había muchas esperanzas en su mejoría: "Lo llevé a un hospital privado y a las tres y media ya lo estaban operando. Bueno, pues pasaron dos semanas, mi papá empezó a rehabilitarse, empezó a hablar y al otro día, calentura de 40 grados, él con los ojos en blanco, no lo podíamos despertar, se le infectó el cerebro y eso es lo que lo mandó al inframundo".

De repente se le olvidó de deglutir, pero no nos dimos cuenta. Pensábamos que él no quería comer, y mi mamá, con la resistencia de quererlo salvar, con la jeringa, 'vamos a darle de comer esto, el otro'. Se le fue comida a los pulmones y le dio una neumonía. Tuve que llevarlo otra vez al hospital y pues el diagnóstico que me dijeron, ya el último, me dijeron: '¿sabes qué?, tu papá ya no tiene remedio'. Desgraciadamente, ha sido mucha negligencia médica. El daño cerebral que sufrió es irreversible. Llévatelo a tu casa y cuidados paliativos y acompáñalo", añadió.

Finalmente, y más allá de las malas noticias con su progenitor, Héctor agradeció, conmovido, por todas las muestras de cariño que le han brindado tanto sus compañeros de agrupación como sus fanáticos en este delicado momento familiar: "¿Cuándo me iba a imaginar?, después de 30 años de carrera, que mis fans iban a estar haciendo cola para donar sangre, mis compañeros de Mercurio donando un show para mi papá, o sea, realmente he recibido mucho cariño y mucho amor de la gente".

