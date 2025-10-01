Adrián Marcelo protagoniza video musical de Grupo Bronco y los tunden: "Mejor mier..."

Ciudad de México.- El reconocido presentador y comediante regiomontano, Adrián Marcelo, hace un par de horas que regresó al centro del ojo público, debido a que protagonizó el video musical más reciente del famoso Grupo Bronco, lo que no fue muy bien recibido por sus fans, ya que los tundieron en redes sociales, teniendo comentarios como que era un "nadaqueveriento" y que "mejor mier..." pasara en esto.

Como se sabe, desde la participación del regiomontano en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, ha sido una de las celebridades más funables de la industria del entretenimiento, por sus comentarios tachados de "desafortunados", "machistas" y hasta "misóginos", en especial después de su pelea con Gala Montes, el 28 de agosto del 2024, en el que marcó su salida de la emisión.

Pese a que ha pasado un año, aún hay mucha gente que no olvida lo sucedido en el reality show de Televisa y siguen en contra del comediante. Sin embargo, parece ser que para Grupo Bronco, lo que sea que pasó hace un año, ya quedó en en el pasado, pues para el video musical de su nuevo tema, Bienvenido Dolor, decidieron usar a Adrián como su protagonista, en el que aparece sufriendo por su corazón roto: "Aunque la nube siga arriba, el corazón siempre encuentra su ritmo. #BienvenidoDolor".

Pero, pese a que la agrupación lo creía una gran idea, el público en general no lo vio de esa manera, pues inmediatamente en la cuenta de Instagram del grupo del regional mexicano, comenzó a llenarse de comentarios en contra de esta decisión, diciendo cosas como que mejor preferían que les pusieran "mier..." de video y que el expresentador de SNSerio era un "nadaqueveriento" y que no tenía que estar ahí. Estos son algunos de los comentarios.

¡Se mega pasaron! ¡Excelente canción para pésima elección de video! Habiendo tantos chicos, inclusive de los fans, vienen a agarrar a uno que NO TRANSMITE nada, en fin".

Mejor mier... Bronco, por fis".

Y porque a ese wey habiendo más".

Amamos Bronco.. me da igual quien sea ese nadaqueveriento... ustedes lo mejor".

Cabe mencionar que Tunden a Grupo Bronco por videoclip con Adrián. Instagram @grupobronco

Fuente: Tribuna del Yaqui