Arturo Islas, conductor y ambientalista, revela que él y su familia fueron agredidos

Ciudad de México.- Arturo Islas Allende, conductor, actor y ambientalista mexicano, se volvió tendencia en redes sociales luego de realizar una denuncia pública en la que mencionó que, aparentemente, él y toda su familia fueron víctimas de una terrible agresión física en un evento privado en CDMX. Además, señaló que los responsables podrían ser personas que se identifican como animalistas.

De hecho, no es la primera vez que se habla de Islas Allende, ya que hace un tiempo se le relacionó con tráfico de especies. Asimismo, diversas figuras públicas, como los creadores de contenido Yael Ruiz y Luis Potro Caballero, aseguran que realiza prácticas cuestionables; sin embargo, hasta el momento de la elaboración de esta nota no se ha comprobado ningún rumor en contra del famoso.

"Cuando la libertad de expresión se convierte en mentira, difamación, agresión y manipulación, deja de ser libertad. Hoy le tocó a mis hijos. Así como he apoyado innumerables casos de maltrato animal, causas sociales y recaudaciones de fondos para personas enfermas en México y en otros países, hoy le pido a esta hermosa comunidad que cerremos filas. Que me apoyen, pero sin generar violencia. La verdad se defiende con hechos, no con odio", aseveró en un escrito publicado en Instagram.

Arturo Islas Allende

Además, adjuntó un video en el que contó que, en los últimos dos años, ha sido insultado con numerosos términos despectivos, pero decidió mantenerse en silencio para evitar generar más violencia digital. No obstante, se animó a relatar una mala experiencia que vivió el pasado 27 de septiembre, al finalizar un evento privado en la Ciudad de México, cuando cuatro personas ingresaron con identificaciones falsas y, además de agredirlo a él, también atacaron a sus hijos.

"No hay justificación para exponer a menores a ese tipo de violencia. Aún más preocupante es que estas personas usaron identificaciones falsas para entrar y agredirme. Lo triste es que quienes lo hicieron se hacen llamar animalistas; duele ver cómo personas que dicen defender la vida la vulneran de esa forma", afirmó, para después agregar que nadie debería pasar por algo semejante.

