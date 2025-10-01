Belinda responde a Lupillo Rivera tras acusarla de infiel y asegurar que tendrían gemelas

Ciudad de México.- La reconocida cantante y actriz, Belinda, recientemente fue interceptada por la prensa a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, justo después de que Lupillo Rivera publicara su libro biográfico en el que revela detalles íntimos de su relación. Fiel a su estilo, la intérprete de Bella Traición reaccionó con firmeza y sin perder la compostura, respondió contundentemente.

Dado a que el denominado 'Toro del Corrido' en sus declaraciones la acusó de serle infiel con otro hombre y descubrirlos en el aeropuerto de viaje a Miami, le cuestionaron sobre esta situación a lo que declaró que para ella lo que diga él no tiene importancia en su vida: "No hablo de personas irrelevantes, gracias. Estoy acostumbrada que siempre usen mi nombre para decir todo tipo de cosas. No, no, es que no, no tengo nada que hablar al respecto. Gracias".

En Tragos Amargos, Lupillo además aseguró que Belinda le confesó su deseo de formar una familia con él, incluso con tener dos gemelas, y que, tras siete meses de relación, ella le habría sido infiel. Ante esto, la intérprete de Luz Sin Gravedad respondió entre risas: "Ay, no, qué raro", mientras pedía apoyo a su equipo para continuar su camino: "Necesitamos pasar. No sé qué hacer. No sé qué hacer".

¡#LupilloRivera REVELA que TERMINÓ con #Belinda porque la vio con otro HOMBRE! uD83DuDE31 Esto fue lo que dijo el cantante.#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/EwjGDH9CRT — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) September 18, 2025

A pesar del revuelo mediático, la artista de origen español dejó claro que su enfoque está en la música y en sus nuevos proyectos. Confirmó la esperada fusión de talentos con Danna Paola y Kenia Os: "Esa colaboración va a ser espectacular", expresó con entusiasmo. Además, compartió detalles de su reciente participación en una pasarela en París, donde enfrentó el reto de desfilar por segunda vez tras haber sufrido un accidente en el pasado: "Padrísimo, increíble, la pasé superbién, pero ya quería regresar porque tengo las funciones de Mentiras, muy emocionada".

No obstante, expuso que continúa sobrellevando una lesión en el menisco que reportó semanas atrás, y desveló que debe recurrir a una intervención médica: "Me duele, sí, sí, me tengo que operar, entonces sí es un tema delicado". Con la mirada puesta en representar a México internacionalmente, Belinda reflexionó sobre el significado de participar en un evento tan representativo en el mundo de la moda: "No es modelar, es simplemente caminar con la cabeza en alto y representando a las mujeres en el mundo con perfecciones y con cosas buenas, como seres humanos que somos, que nadie es perfecto".

¡Belinda es CAPTADA a su regreso de París y REACCIONA las declaraciones de Lupillo Rivera sobre una supuesta relación amorosa y la formación de una familia! ¿Qué te parecieron sus declaraciones? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/sP16p1vzYS — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui