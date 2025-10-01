Eduin Caz, hospitalizado de emergencia tras concierto en Tijuana; esto es lo que se sabe

Ciudad de México.- El reconocido cantante de banda, Eduin Caz, recientemente despertó la preocupación de sus millones de seguidores, debido a que a través de sus redes sociales, reveló que fue hospitalizado de emergencia después de haber dado conciertos en Tijuana y Pachuca, el fin de semana. En su mensaje, el famoso intérprete de regional mexicano esto es lo que dijo de su estado de salud.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, Caz compartió un video en el que aparece recostado en una cama de hospital, luciendo un poco desmejorado, revelando que terminó ahí después de haber trabajado el fin de semana sin descansar con su concierto en la ciudad de Tijuana y de Pachuca: "Sin tanta crema porque se va de la tostada. Pachuca y Tijuana, otro nivel, acabaron conmigo".

Aunque no dio en sí como un veredicto de los médicos sobre el qué tenía, en la cuenta de Chamonic, afirmó que el vocalista de Grupo Firme se encontraba solamente algo deshidratado y cansado por su acelerado ritmo el pasado fin de semana, pero que estaba bien dentro de lo que cabe: "Eduin Caz compartió que, después de sus presentaciones en Pachuca y Tijuana este pasado fin de semana, tuvo que ir al hospital, pero él está bien, solo un poco cansado y deshidratado, pero feliz y bien".

Cabe mencionar que hasta el momento, ni el cantante, ni su esposa, Daysi Anahí, han salido para hablar respecto a esta situación, más allá del ya mencionado video, para dar una actualización de su estado de salud, pero se espera que pronto se hable al respecto, y aclaren si ya se encuentra recuperado el intérprete de El Tóxico, y si esto no interferirá con sus próximos conciertos programados.

Esta no es la primera vez que el creador de temas como El Pantera debe de ir de emergencia al hospital en este 2025, debido a que a principios de año, reveló que tuvo que ser operado de urgencia por un desgarre que sufrió en una de sus cuerdas vocales del lado izquierdo, que fue causado por un nódulo, el cual no fue nada de gravedad y era benigno, aunque causó daño por su posición.

Fuente: Tribuna del Yaqui