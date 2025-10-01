Galilea Montijo pone a temblar con atrevido vestido en 'La Casa de los Famosos México' hoy 1 de octubre

Ciudad de México.- La tercera temporada de La Casa de los Famosos México está por terminar y aunque la dinámica y los participantes no han agradado del todo a la audiencia, quien no ha decepcionado ha sido Galilea Montijo, pues en cada aparición ha sorprendido a los fans con fabulosos looks. La noche de hoy 1 de octubre tampoco fue la excepción y la presentadora oriunda de Guadalajara nuevamente puso a temblar a los televidentes con su atuendo.

Como se sabe, en esta gala de miércoles se anunciará al sexto lugar del proyecto y 'La Gali' no dudó en lucir despampanante para este importante momento. En esta ocasión, la presentadora de 52 años llegó al foro de LCDLF México luciendo un vestido de falda negra con abertura en las piernas, para darle un toque atrevido. Mientras que en la parte de arriba estaba compuesto por un ramo de flores, con transparencias que dejaron ver su piel, lo cual enamoró a la audiencia.

En el cabello, en esta ocasión los peinados de la conductora decidieron hacerle un semirecogido estilizado, para darle un toque de elegancia al look. Mientras que el maquillaje fue hecho con tonos cálidos, a través de productos de la lujosa marca Givenchy.

Galilea Montijo por dios que hermosa

para Givenchy BeautyuD83DuDC8B pic.twitter.com/sqGyDcGq56 — GaliuD83DuDC8B (@Galiupdate) October 2, 2025

La mente detrás de los vestuarios de Galilea Montijo

Hace apenas algunas horas, Jessica Marmolejo, stylist de Gali, reveló de forma pública cómo fue que logró vestir a una de las mujeres más importantes en la televisión mexicana. A través de un video difundido en sus redes sociales, la creadora de Marmol Viejo comentó que fue la misma conductora del programa Hoy quien a inicios de año la buscó mediante un mensaje directo en Instagram para hacerle una propuesta.

Jessica compartió que aunque al inicio le dio miedo tomar este gran reto de vestir a Galilea para el proyecto más exitoso del momento, decidió aceptarlo y el resto ha sido historia, pues la tapatía se ha llevado las palmas cada que aparece a cuadro.

Algunos de los últimos outfits de Galilea dentro de la casa más famosa de México fueron diseñados por Saúl Tello, de la casa de moda regiomonatana Narciso Severa. Las piezas confeccionadas exclusivamente para 'La Montijo' provocaron furor, ya que no solo eran espectaculares, sino que además resaltaron su increíble belleza.

Fuente: Tribuna del Yaqui