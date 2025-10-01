Hermana de Octavio Ocaña estremece en 'VLA' con fuerte confesión; comprobaría su asesinato

Ciudad de México.- La reconocida Bertha Ocaña, que saltó a la fama como una de las hermanas mayores de Octavio Ocaña, acaba de emplear sus redes sociales para aclarar muerte del actor de Televisa, siendo retomado por Venga la Alegría, en el cual hace una fuerte confesión, con la que ha logrado estremecer a fans. De la misma manera, ha querido ser muy concisa y por ello comprobó que fue asesinado con documentos.

El reportero que es conocido como C4 Jiménez, hace poco participó en el canal de YouTube de El Escorpión Dorado, y durante esta entrevista en el auto del influencer, habló de la muerte de Ocaña, asegurando que fue el actor de Televisa el que se disparó en la cabeza durante la persecución: "Me perdonaran los papás de Benito, pero se mató". Por este motivo s que Bertha ha decidido salir a desmentirlo con pruebas en mano, asegurando a Jiménez que lo que "dices es una mentira".

La hermana del famoso actor de Vecinos, no solo arremetió en contra de C4, sino que apareció con documentos oficiales, que dice fueron autorizados por la Fiscalía como pruebas fidedignas de que el joven de entonces 22 años no se disparó, agregando que están en las carpetas de investigación. recalcando que todas las pruebas que se realizaron fueron negativas, incluso la de rodizonato de sodio, utilizada para detectar si una persona disparó un arma de fuego.

En las muestras analizadas identificadas como indicio A1, tomadas de palmas y dorsos de mano derecha e izquierda pertenecientes al cadáver del sexo masculino quien en vida respondía al nombre de Octavio Augusto Pérez Ocaña, no se identificó la presencia de plomo ni de bario", leyó Bertha.

Pero eso no fue todo, pues la hermana del icónico 'Benito Rivers', empezó a compartir documentos relaciones con las carpetas de investigación que existen, y en las cuales afirman que no se disparó solo, en la que además se revelan que hay dos personas implicadas en el fallecimiento de su hermano. Uno de ellos es Leopoldo, un expolicía que ya fue sentenciado, mientras que Gerardo está vinculado a proceso pero aún no ha recibido sentencia.

Finalmente, la joven asegura que su familia no esconde nada, que su "papá siempre dijo que vamos a aclarar y vamos a buscar la verdad de lo que realmente pasó" y eso hace, por lo que pide que dejen de hablar "nada más por hablar" sin las pruebas, y que se respete a su familia y la memoria de su hermano. Ante esto, agregó que cada que sea necesario, saldrá a esclarecer la verdad entre las mentiras.

No se vale decir por decir sin tener pruebas. Hablen de ustedes, hablen de otras cosas, no toquen temas que no les corresponden. Para mí, estar aquí hablando de esto es volver a tocar fibras muy sensibles, pero me atrevo a hacerlo porque siempre voy a dar la cara cuando se trate de esclarecer las cosas que pasaron con el deceso de mi hermano", concluyó.

