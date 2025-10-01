Horóscopos de Nana Calistar: HOY, jueves 2 de OCTUBRE de 2025; conoce qué tiene el destino para tu signo

Ciudad de México.- Este jueves 2 de octubre inicia tu día conociendo qué es lo que deparará el destino para tu signo del zodiaco. La poderosa vidente Nana Calistar ha leído los astros y ha visto lo que el universo tiene para cada uno de los 12 signos. TRIBUNA te presenta la recopilación de lo que dice tu horóscopo; no dejes de leer si quieres conocer antes que nadie qué te espera en el amor, dinero y trabajo. Aquí todos los detalles.

Aries

Vienen pruebas fuertes en el trabajo y en la familia, pero recuerda: todo lo que se mueve es para ponerte en tu verdadero camino. Un mensaje inesperado en la noche puede sacudirte, cuidado con ilusionarte de más.

Tauro

El amor anda de tu lado, pero tu terquedad podría echarlo a perder. No busques controlar, mejor fluye. Buen día para hacer compras importantes o cerrar un trato que tenías atorado.

Géminis

Tu mente no se apaga, pero necesitas ordenarla. El chisme te puede meter en problemas, así que calladito brillas más. En lo sentimental, alguien de tu pasado vuelve a tentarte.

Cáncer

Te sentirás sensible, como si todo te pegara doble. Pero no te victimices: usa esa intuición para decidir con quién sí y con quién no caminar. Un dinero llega de manera inesperada.

Leo

Mucha energía y magnetismo, pero también celos que no te dejan en paz. Suelta lo que no puedes controlar. Una propuesta laboral se acerca, aunque no será lo que esperabas.

Virgo

Deja de querer cambiar a los demás, mejor enfócate en ti. El universo te pone señales muy claras en lo sentimental. No las ignores. Buen momento para iniciar una dieta o mejorar hábitos.

Libra

El amor trae pruebas, pero también claridad. No te ciegues con promesas vacías. En lo económico, evita gastar en caprichos porque vienen gastos fuertes a mitad de mes.

Escorpión

Tu carácter explosivo puede alejar a quien más quieres. Respira antes de hablar. El día trae noticias de viajes o movimientos importantes. Mucha atracción con alguien que apenas conoces.

Sagitario

Eres fuego puro y lo sabes, pero no todo el mundo está listo para tu intensidad. Mañana un encuentro inesperado puede despertar emociones fuertes. Buen día para temas legales o pendientes de papeles.

Capricornio

No dejes que la rutina te consuma. Estás cargando con culpas que no te corresponden. Suelta. En el amor, un detalle pequeño hará la diferencia. En dinero, estabilidad lenta pero segura.

Acuario

Alguien te busca solo cuando necesita, y tú ya lo sabes. No repitas patrones. Día excelente para reuniones sociales y para brillar con tu creatividad. Una llamada puede cambiar tu rumbo.

Piscis

La nostalgia te pega fuerte, pero recuerda que lo que se fue ya no tenía que estar. En el amor, cuidado con confiar demasiado rápido. En lo económico, oportunidad para ganar un dinero extra.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana viernes.

Fuente: Tribuna del Yaqui