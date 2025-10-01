Horóscopos HOY Mhoni Vidente MIÉRCOLES 1 de octubre de 2025: Predicciones de inicio de mes

Ciudad de México.- ¡Inicia un nuevo mes! Y si deseas saber cuál será la fortuna de tu signo zodiacal esta jornada, es muy importante que consultes el horóscopo de hoy, miércoles 1 de octubre de 2025, compartido por Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina. En el horóscopo de Mhoni Vidente encontrarás los mensajes en asuntos de amor, dinero, trabajo y más. ¡Toma nota!

Horóscopos de HOY miércoles 1 de octubre de 2025 por Mhoni Vidente: Predicciones de amor, dinero, trabajo, salud y más

Aries

Tendrás que poner orden en tus finanzas personales, ya que gastas más de lo que debes. Un pago inesperado podría desajustar tu presupuesto, pero antes de angustiarte recuerda que pronto llegará un ingreso adicional.

Tauro

Un día favorable para acuerdos y conversaciones pendientes. Las palabras serán tu mejor herramienta para resolver malentendidos. En el amor, alguien del pasado buscará acercarse.

Géminis

Tu mente estará muy activa y con ganas de nuevos proyectos, señala el horóscopo de Mhoni Vidente. Una llamada importante podría abrirte una oportunidad laboral.

Cáncer

Es momento de poner límites a quienes abusan de tu confianza. En lo económico, recibirás una buena noticia que te dará tranquilidad. No descuides tu salud, necesitas descansar más.

Leo

Hoy, miércoles 1 de octubre de 2025, tendrás claridad sobre una decisión amorosa que venías postergando. En lo laboral, evita la confrontación directa.

Virgo

La organización será la clave del día. Estás en una etapa donde tu esfuerzo comienza a rendir frutos, pero no pierdas la disciplina. Una amistad cercana podría darte un consejo valioso.

Libra

Tendrás energía renovada para iniciar una actividad física o mejorar hábitos. En el trabajo, la cooperación será fundamental para que todo fluya. El amor se mantiene estable.

Escorpio

Llegan noticias relacionadas con dinero que habías esperado. Es un día favorable para compras importantes, pero analiza bien antes de decidir. En lo sentimental, se fortalece la confianza con tu pareja.

Sagitario

Tu entusiasmo atraerá a nuevas personas que podrían convertirse en aliados. Ten cuidado con promesas demasiado grandes. Un viaje corto te ayudará a despejar la mente.

Capricornio

Podrías sentir tensión en el ámbito laboral debido a cambios en tu forma de operar; no estás siendo profesional. Lo positivo es que esa presión sacará tu lado más resiliente.

Acuario

El día se prestará para cerrar ciclos emocionales. Una charla honesta con alguien importante te permitirá avanzar. En el dinero, es momento de ajustar gastos y planear a futuro.

Piscis

Tu intuición estará más fuerte que nunca, confía en lo que percibas este primer día del mes. En el trabajo recibirás un reconocimiento inesperado.

