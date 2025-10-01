¿Juan Gabriel está vivo?, Adrián Marcelo protagoniza video de Bronco y más en el Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, a veces resulta abrumador y complicado mantenerse al tanto de las noticias que ocurren diariamente en todo el mundo. Si tú estás interesado en conocer los acontecimientos más relevantes del medio artístico, TRIBUNA te presenta una gran opción para conseguirlo. Se trata del resumen Tribuna Top 3 Espectáculos, donde encontrarás la mejor información sobre tus programas y artistas favoritos, para que siempre conozcas lo que está en tendencia.

Belinda se defiende de críticas por modelar en París

Usuarios de redes sociales criticaron a Belinda por su reciente participación en la pasarela de la Fashion Week de París 2025. Tras esto, la mexicana-española no se quedó callada y les dijo a los haters que su peculiar caminar en la pasarela se debe a que se encuentra lastimada de una rodilla, además recordó que no es modelo sino cantante.

Adrián Marcelo protagoniza video de Grupo Bronco

El polémico presentador Adrián Marcelo es el protagonista del nuevo video musical de Grupo Bronco, pero a los fans del grupo grupero no les gustó nada y los han tundido a través de las redes sociales de la misma banda.

¿Juan Gabriel está vivo?

En redes sociales el nombre de Juan Gabriel está de nuevo en tendencia, debido a que circula un video en el que se ve a un hombre muy parecido al cantante y compositor, en un restaurante de París, Francia, lo cual despertó nuevamente las teorías de que podría estar vivo.

