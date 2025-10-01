¿La prueba de que Juan Gabriel está vivo? CURP del 'Divo de Juárez' sigue activa

Ciudad de México.- La polémica en torno a la muerte del cantante Juan Gabriel ha resurgido después de que apareciera en redes sociales un video donde se ve a un hombre, cuyo parecido con el artista mexicano es impresionante. Tras esto se ha viralizado que la CURP del 'Divo de Juárez' sigue activa, por lo que las teorías de que nunca murió están más fuertes que nunca.

Como contexto, debes saber que mediante TikTok apareció un video de un hombre en el interior de una cafetería en París, Francia, que se volvió viral por el gran parecido con el cantante mexicano. En redes se informó que el video fue tomado en un establecimiento de Sarcalles, una región en la Isla de Francia. "Juan Gabriel sigue vivo en París", señaló el usuario Fidel Marín, que fue el primero en compartir el video y lo acompañó de la famosa canción 'Querida'. El hombre del video lucía una cabellera larga y canosa, un estilo que durante muchos años Alberto Aguilera Valadez, nombre real de Juan Gabriel, utilizó.

No están ustedes para saberlo... naah si están y yo tmbn para contarlo, Juan Gabriel esta muerto pero la CURP de Alberto Aguilera Valadez no ha sido dada de baja por defunción pic.twitter.com/g1mS32VGPs — Don Hugo Sánchez (@husalo_) October 1, 2025

La CURP de Juan Gabriel está activa

Tras ello, este miércoles 1 de octubre varios usuarios de las redes sociales revelaron que la Clave Única de Registro de Población (CURP) de Aguilera Valadez sigue activa; el documento no indica en el sistema la leyenda que usualmente aparece: "inactiva por defunción". Sin embargo, el que la CURP aparezca como activa, de acuerdo con especialistas, no necesariamente significa que la persona esté con vida. En algunas ocasiones, el sistema puede tardar semanas, meses o incluso años; todo depende de cuándo y cómo se registró la muerte.

Hay que recordar que el fallecimiento de Juan Gabriel fue un 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, Estados Unidos, y desde entonces han surgido miles de versiones sobre un supuesto retiro voluntario con lo que el artista habría fingido su muerte. El exrepresentante del cantante de 'No Tengo Dinero', Joaquín Muñoz, ha sido uno de los principales promotores de que Aguilera Valadez está vivo. Muñoz ha declarado que "sabe cosas" respecto a dónde se encuentra su amigo. No es la primera vez que los rumores sobre la falsa muerte de Juan Gabriel toman fuerza.

Jóvenes encuentran a un hombre idéntico a #JuanGabriel en restaurante de París lo que ha revivido la polémica sobre su existencia uD83DuDE31#Viral pic.twitter.com/WQ0sTOKmgi — Nelson Valdez (@nelvaldez) September 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui