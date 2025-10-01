Luz Aldán exhibe romance con actriz de Televisa: Filtra detalles de su relación secreta

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, Luz Aldán, acaba de brindar una reveladora entrevista para la revista TV Notas, en la que por primera vez exhibió su romance al lado de la actriz y comediante mexicana, Michelle Rodríguez, y sincerándose filtró detalles de esa relación secreta. Cabe recordar que no fue hasta mayo del 2024 que la integrante de Me Caigo de Risa se sinceró sobre su sexualidad y salió del clóset.

Ahora, a más de un año de esta revelación en Faisy Nights, Luz ha decidido hablar de su pasado romance, declarando que ella junto a Michelle decidieron tomar la decisión de no hablar de su vida amorosa con el público, asegurando que no se avergüenza de quién es, pero señala que la relación de dos y hay que llegar a acuerdos mutuos y a ella no le pareció mal vivirlo íntimamente: "En pareja se determina si algo tiene que salir a la luz o no. Hubo como un acuerdo de: ‘Estamos tranquilas así’. No nos quitaba el sueño hablar de ello o no. Estábamos muy a gusto. Fueron 6 años de relación y terminamos hace como 8 o 9 años".

Con respecto a que piensa que ahora la actriz de Amores Verdaderos sí haya decidido sacar a la luz su relación y presumir su amor con la cantante Victoria García, Luz declaró que se siente muy feliz de ver que ya hasta planea ser madre, y que cada pareja es diferente y también sabe que es la etapa de cada persona lo que define cada decisión: "Yo nunca he querido ser madre con ninguna de mis parejas, pero no fue un tema entre nosotras. A mí nunca me lo dijo. Si ella quiere ser mamá (ahora), me da muchísima felicidad".

Aldán, declaró que ella respeta la manera en la que la actriz de Somos Oro decidió salir del clóset y el momento, pues señala que el abrirse sobre su sexualidad al público es algo muy personal y cada uno decide cómo y cuando hacerlo, por lo que cree que fue divina y hermosa la manera en que lo hizo, porque es la forma y el tiempo que ella quería: "Es una persona que respeto mucho. Le tengo bastante cariño. Y qué más que alguien que fue tan importante para ti sea feliz y la veas tan contenta contando su relación, abriendo su felicidad con los demás. Yo sé que ella siente lo mismo por mi manera de contar las cosas".

Luz y Michelle. Internet

La actriz mexicana de Loco Por Ella, se negó rotundamente a decir el porqué terminaron, pero aseguró que se siguen en redes sociales, y aunque no son muy cercanas ahora, sí son muy amables y el proceso fue amoroso, resaltando que ella admira a la actriz de Mentiras, La Serie y siempre le deseará el bien: "Me parece una gran actriz. Siempre nos hemos tirado muy buena onda desde que nos conocimos. Nos tocó trabajar juntas en la serie Somos oro y si nos topamos en un evento nos saludamos, cada quien con nuestras parejas".

Por su parte, Luz también está feliz en su relación con Diana Díaz. “Ella no era lesbiana. Había sido heterosexual. Esta es su primera relación con una mujer. Ya nos dimos el anillo de compromiso. No nos hemos casado aún, pero llevamos casi 2 años viviendo juntas, como un matrimonio. No tenemos el papel firmado, pero pues ya la presente como mi esposa. En enero o febrero nos vamos a casar”.

Luz actualmente está comprometida. TV Notas

