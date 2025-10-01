¿Mar Contreras, eliminada de 'La Casa de los Famosos México'? Filtran fraude de Televisa

Ciudad de México.- Al parecer en La Casa de los Famosos México, todavía hay mucho drama por delante, ya que se dice que este miércoles 1 de octubre, Mar Contreras será la eliminada de la emisión, quedándose a tan solo unos cuantos pasos de la gran final del domingo 5 de octubre. En redes sociales, fue un usuario el que filtró la información tachándolo como el último fraude que querría hacer Televisa.

A tan solo unos cuantos días del gran final del reality show, ya solo quedan seis participantes, pero, como a la gran final del domingo 5 de octubre, solo debe haber cinco habitantes, este miércoles 1 de octubre habrá un eliminado directo, o sea, que los seis restantes están en riesgo y el público deberá de votar por su favorito y al final el que tenga menos votos saldrá como el sexto lugar en esta recta final. Según informes, la actriz conocida como 'La Sharpay Mexicana', será la eliminada.

Según un usuario de X, antes conocido como Twitter, la producción tenía como plan, que Dalílah Polanco llegara a la gran final con el boleto dorado, sin imaginarse que Mar se adelantaría a los planes y lo ganaría, instalándola en la gran final. Supuestamente esto enfureció a Polanco y habría lanzado amenazas sobre exhibirlos si era eliminada o si eliminaban a Shiky el pasado domingo 28 de septiembre, dejándola sola.

Votando por Mar y Aldo.

Mi objetivo es Mar no salga mañana ya después Full Aldo ganador#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx3 pic.twitter.com/pbjtKAGxd7 — Ateuzaz (@Ateuzazbeba) October 1, 2025

Según la fuente, la producción de Rosa María Noguerón, temerían que Dalílah cumpla su amenaza, por lo que para no dejarla sola, debían impedir que Shiky saliera, sin embargo, como desde el principio había dicho plan y la eliminada sería Mar, al ganar el boleto se arruinó, y pasaron al supuesto plan B, que fue sacar a Aarón Mercury, usando supuestamente como pantalla el que lo descuidaron por salvar a Alexis Ayala.

Ante esto, señala que este miércoles 1 de octubre, remediando la situación, por la supuesta orden de la actriz de Una Familia de 10, van a sacar a Mar de la emisión, ya que no Aldo de Nigris y Abelito son básicamente intocables por la gran fama que manejan. Pero, en redes sociales han comenzado a lanzar una campaña para enfocarse en Aldo, Abelito y Mar, asegurando que Shiky, Dalílah y Alexis están a la deriva.

El plan de producción era eliminar a Mar este domingo pasado, pero Mar ganó el ticket, Dalilah amenazó con abandonar y exponer a producción si la dejaban sin SHIKY en la final… y dicen que mañana salen Mar por órdenes de Dalilah #LaCasaDeLosFamososMx3#LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/W5DXm6ARfC — Ola de emociones ?uD83DuDC95 (@JSGVIA) September 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui