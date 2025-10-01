Pee Wee rompe el silencio sobre su proceso legal en EU y el duelo tras muerte de su padre

Ciudad de México.- A dos meses del fallecimiento de su padre y en medio de un proceso legal en Estados Unidos, el reconocido cantante y actor mexicano, Pee Wee, abrió su corazón y compartió cómo ha enfrentado uno de los momentos más complejos de su vida. El cantante, que recientemente fue detenido por conducir en supuesto estado de ebriedad, habló con honestidad sobre el duelo, la música y su regreso a los escenarios.

Con una profunda emoción en su voz, el exintegrante de Los Kumbia Kings, reveló que fue al panteón en el Valle de Texas para visitar a su padre: "Pasé un tiempecillo ahí con mi jefe en el panteón, platicándole de todo lo que viene para mí, para mi carrera y ahí a solas con él. Tengo días padres, tengo días buenos, tengo días malos, pero en los días malos intento recordar todos los momentos bonitos y las risas que me sacaba con sus travesuras, porque creo que ahí las saco yo".

Sobre su situación legal, el intérprete fue cauteloso: "No puedo comentar mucho. Solo agradezco de más que ustedes y el público estén atentos a mi vida y se mortifiquen por mí. Es algo que valoro muchísimo y ya veremos todo lo que sigue. Pues obviamente se va a tratar la situación como se debe". El próximo 7 de noviembre, Pee Wee se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional junto a sus excompañeros musicales con el proyecto Kumbia 4ever, marcando su regreso oficial a los escenarios.

¿Está mal anímicamente? Pee Wee revela la razón por la que fue detenido en Estados Unidos.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m.

Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/LB9j5UcVVX — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 27, 2025

De la misma manera, Pee Wee en entrevista con Venga la Alegría, afirmó que estaba consciente de la importancia que tiene como artista el dar un buen ejemplo a su público, en especial por el apoyo que le brindan jóvenes: "Sé la responsabilidad que tengo como cantante, como artista, como persona pública. El enfrentar la situación y estar aquí frente a ustedes es uno de los pasos que siento yo que me ha enseñado mucho. Sobre todo el ser fuerte y confrontar las situaciones".

Respecto a los aprendizajes que le dejó su progenitor, el exactor de Televisa reflexionó: "Es difícil siquiera pensar que... Pues yo creo que aprender a ser agradecido, yo creo que esa es la palabra, ser agradecido por los momentos bonitos que Dios me prestó a mi padre". Finalmente, Pee Wee lamentó la situación legal que enfrenta Cruz Martínez, denunciado por su ex pareja Alicia Villarreal por violencia familiar:

La línea de respeto creo que es lo principal. Realmente no tenemos una comunicación diaria, entonces no sabemos los detalles de todo lo que esté pasando. Es difícil ni siquiera dar un comentario, solamente desearle la mejor de las suertes y que esté bien en su salud mental. Creo que eso es muy importante", concluyó.

¡Su refugio es la música! Pee Wee abre su corazón sobre cómo ha atravesado el duelo por el fallecimiento de su papá.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/OWypDBXvXV — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui