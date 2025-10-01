¿Por venganza? Florinda Meza se sincera sobre su docuserie y de muerte de 'Chespirito'

Ciudad de México.- A casi once años del la triste muerte de Roberto Gómez Bolaños, la polémica actriz mexicana, Florinda Meza, abrió su corazón en una entrevista para Venga la Alegría, donde por primera vez habló de la promesa que le hizo a su esposo sobre la cripta familiar que visita cada vez que está en la Ciudad de México. La actriz y productora compartió su sentir sobre la muerte y lo que será su última morada.

Primeramente, declaró que cada que da constantes visitas a la tumba de 'Chespirito': "Muy cuidada y bueno, es un lugar a donde acudo, a donde se llevan flores. Son parte de las tradiciones y costumbres católicas, y pues yo sigo mis tradiciones. Roberto así quería, también era una persona creyente, muy católico, siempre lo fue", expresó con serenidad. Ante la pregunta de si ese será también su destino final, respondió: "Ay, no quiero pensar en eso, pero así será. No me gusta, no tengo buena relación con la muerte, pero así será".

Durante la conversación, la intérprete de 'Doña Florinda', recordó el duro proceso de duelo tras la partida de Chespirito y cómo logró sobrellevar la tristeza gracias a sus mascotas: "Cuando Roberto murió, mis perritos me salvaron. Tengo diez chihuahuas que los amo como a mis hijos", confesó. También mencionó los problemas que ha enfrentado en Cancún con sus asistentes del hogar, debido a la falta de compromiso en el cuidado de sus animales.

Sobre la soledad que ha enfrentado tras el deceso del creador de El Chapulín Colorado, Meza indicó: "Mira, por alguna razón Dios sabe por qué hace las cosas, porque no tuve hijos, todo el mundo conoce la razón. Pero si hubiera tenido, habría sido yo la pobladora de otro mundo, porque todos los días se extraña a Roberto en algún rato de cada día. Entonces mis perritos llegan a mí muy preocupados. Entonces todo eso me saca de la tristeza, me saca de un estado de llanto".

Por otra parte, Meza reflexionó sobre el proceso de realización de su documental titulado Atrévete a vivir: "Nada fue complicado. Me sentí bien porque tenía preguntas adecuadas y uno puede contestar bien. A veces meterse al valle de los recuerdos es interesante, es reconfortante, aunque después se sienta nostalgia", dijo. También reconoció que Javier Domz, el director creativo del proyecto, insistió mucho para realizarlo: "Él es muy tenaz".

Sobre las supuestas rencillas con actores del elenco de El Chavo del Ocho y si tiene intenciones de aclararlas, Florinda fue tajante: "¿A qué asperezas se refieren? Yo no he tenido ninguna aspereza y nunca hubo ninguna aspereza. Si hubiera habido asperezas no habríamos durado tantos años". Añadió que le encantaría ver a todos sus excompañeros juntos, aunque sea en una fantasía, y lamentó que muchos ya no estén con vida: "Contra la muerte no hay nada".

Firme ante los señalamientos, Meza aseguró que la polémica no forma parte de ella: "Yo no he vivido ningún torbellino. El torbellino se lo han fabricado. Fui protagónica mucho tiempo sin hacer ningún esfuerzo. Si es para bien o para mal, depende de la gente. En mí no hay ningún mal y me siento bien".

Finalmente, al ser cuestionada sobre si volvería a producir una telenovela, respondió con honestidad: "Me encantaría, pero ya en la televisión no hay tantas producciones, no hay tanto movimiento. No lo sé". Y sobre las declaraciones de Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, quien lamentó las críticas hacia ella tras la bioserie de Gómez Bolaños, dijo: "Ay, no sé, pues habría que preguntarle a él. ¿Yo cómo voy a saber?".

Florinda Meza revela la razón por la que accedió a hacer el documental "Atrévete a vivir".



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/Tfv4mdLnpF — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui