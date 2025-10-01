¿Quién es el sexto lugar de 'La Casa de los Famosos México'? Conoce al eliminado HOY 1 de octubre

Ciudad de México.- La noche de este miércoles 1 de octubre se realizará una de las galas más importantes y emocionantes de toda la temporada en La Casa de los Famosos México, debido a que se conocerá a la última persona que deberá abandonar el proyecto antes de que se realice la gran final este próximo domingo 5 de octubre. Si quieres enterarte antes que nadie sobre quién es el sexto lugar, quédate a leer TRIBUNA.

Como se recordará, el pasado domingo se conoció al último eliminado de esta tercera temporada, siendo Aarón Mercury, del equipo Noche, quien abandonó la competencia. La salida del influencer y creador de contenido creó mucha controversia entre los fanáticos del proyecto, pues miles consideran que podría haber existido fraude por parte de la producción, ya que semanas atrás Aarón logró sacar a Facundo de LCDLF México.

Con la salida del exnovio de Yeri MUA, dentro del proyecto producido por Televisa y Endemol Shine Boomdog solamente quedaron activos cinco participantes: Alexis Ayala, Aldo de Nigris, Abelito, Dalílah Polanco, Shiky y Mar Contreras, quien se convirtió en la primera finalista desde hace más de una semana. Ahora, uno de ellos se ha quedado a un paso de la gran final. Entérate de quién se trata a continuación.

¿Quién es el sexto lugar de La Casa de los Famosos México?

Desde el pasado domingo, la producción abrió la votación para que el público pudiera comenzar a votar por su favorito para ganar la tercera temporada. Este miércoles, la persona menos votada en esta dinámica se llevó el sexto lugar y Galilea Montijo lo acaba de anunciar, no obstante, antes anunció que Mar Contreras, Shiky, Abelito, Aldo de Nigris y Dalílah Polanco.

Finalmente, quien tuvo que abandonar la competencia hoy 1 de octubre fue Alexis Ayala, quien se dijo muy contento por su desempeño y por la oportunidad de haber sido parte de LCDLF México. Antes de salir de la casa, el actor mexicano se despidió con un "los amo" para los integrantes de su 'manada'.

Cabe resaltar que las votaciones solamente fueron pausadas y una vez que la conductora anunció al sexto lugar, la producción las volvió a activar para que el público continúe votando por su habitante favorito y que así lo ayude a ganar el primer lugar el próximo domingo. El premio de esta temporada son 4 millones de pesos, más un porcentaje adicional que pagará uno de los patrocinadores.

Fuente: Tribuna del Yaqui