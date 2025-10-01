¿Quién gana HOY la Batalla Colosal en 'Exatlón México'? Ella ganaría la Medalla Femenil

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy interesantes, ya que los rojos estarían viviendo un martirio a manos de los azules, especialmente por los premios que se pondrá en juego, según los spoilers de este miércoles 1 de octubre del 2025, se ha dicho qué equipo podría ser el ganador de la Batalla Colosal, y también con la Medalla Femenil.

En los adelantos que día a día comparte el canal de YouTube de Proyecto TV, se dice que los rojos no van a pasear un buen momento en el reality deportivo de TV Azteca, pues aseguran que tienen muchos atletas que no estarán dando puntos, incluso aseguran que Ella Buccio va a soltarse a llorar por el hecho de que no está dando el ancho que pide la competencia y no logra dar los puntos para salir de la mala racha.

Aunque no se sabe en concreto quién se colgará la Medalla Femenil, la cual es la primera que se pone en juego esta temporada, y le da una vida extra a quien la porte en los Duelos de Eliminación, en el canal de YouTube antes mencionado, afirma que es muy probable que como en temporadas pasadas, será la cuatro veces campeona, Mati Álvarez, la que logre alzarse entre sus compañeras ganarla.

El famosísimo Humberto 'Prime Time' Noriega, defenderá por segunda vez la casaca Roja; sin duda será un excelente coach para los nuevos talentos de Exatlón México. pic.twitter.com/X2EVGJRwCq — Exatlón México (@ExatlonMx) October 1, 2025

Con respecto a la Batalla Colosal, se ha dicho que el premio va a ser muy grande, algo que todos desean y que Antonio Rosique asegura que jamás se había visto antes en una primera semana. Sobre el color del equipo que lo ganaría, el canal de YouTube no supo darlo, pero en redes sociales, como en Instagram de Spoilers Exatlón, serían los azules los que una vez más se impondrían ante los rojos.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y podría pasar que los rojos se repongan y tengan esta importante victoria.

Fuente: Tribuna del Yaqui