Tragedia en Televisa: Padre de exintegrante de 'Hoy' sería asesinado; investigan su muerte

Ciudad de México.- La reconocida exintegrante del programa Hoy y cantante mexicana, Toñita, recientemente compartió en el programa Sale el Sol que este ha sido uno de los años más complicados de su vida, pues hace casi dos meses enfrentó la muerte de su padre en medio de circunstancias que aún son investigadas por la justicia: "Ya lo peor ya pasó. Yo pensaba que nada más en las peluchenovelas pasaban las cosas, pero ay no. Ya digo: 'Diosito, ya mándame, mejor búscate otra guerrera porque ya está ya, ya no'".

La artista recordó que, aunque sus seres queridos se encontraban distanciados, lograron unirse nuevamente gracias a su participación en el reality de La Academia. Sin embargo, todo cambió cuando su progenitor comenzó a tener problemas con su última pareja: "Mi familia estaba rota y estábamos separados, pero cuando fue lo de La Academia, mi familia se unió. Entonces retomamos, digamos esa familiaridad que no teníamos, la volvimos a retomar y todo estaba bien, todo iba bien hasta que las benditas mujeres aparecen, y ahí comienza todo el problema de mi padre. Ahí comenzó todo".

Sobre el deceso, la intérprete de Me Quedo Con Los Dos relató: "Se murió de un golpe en la cabeza casualmente, la hemorragia le causó todo y por eso hubo broncas. Sí. Se abrió una carpeta por intento de homicidio. Ya pasó homicidio. Porque mi papá murió por causa de ese golpe, y a ella se le olvidó el pequeño detalle de avisar que tenía un golpe, casualmente". En este sentido, agregó: "Entonces, hay muchas inconsistencias, hay muchas cosas que dices: '¿Cómo es posible que omitieras decirle al doctor que tenía un golpe? ¿Qué creías que no se iban a dar cuenta o cómo?'. Ahora sí que no sabemos dónde quedó la bolita porque la que durmió con él fue ella, la que despertó con él".

El padre de Toñita falleció el 6 de agosto. Internet

La exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, también lamentó que la pareja de su padre no lo llevara de inmediato al hospital, lo que a su juicio demuestra falta de aprecio por su bienestar: "La persona que estaba a su lado pues no lo quería o no la amaba. Era más un interés que cuidarlo. Si una persona sientes que está mal y que necesita algo de urgencia, pues tú vas corriendo y lo llevas como puedas. ¿No?".

No, ella esperó a las 5 de la mañana, a las 8 lo llevó al hospital, sí, pero no lo dejó acceder. Entonces dices: '¿Te esperaste de las 5 de la mañana, a las 8 de la mañana, hasta la 1 que llegó mi hermano para decir?', ¿sabes qué? Eres la esposa, no le eches la culpa a los hijos porque los hijos viven en diferentes estados", aseguró la cantante.

Por ahora, el proceso continúa abierto y la exparticipante de Survivor México, confía en que las autoridades esclarezcan lo ocurrido, pues asegura que existen múltiples inconsistencias alrededor del fallecimiento de su papá Salvador Salazar. Cabe recordar que desde el anuncio de su parte, la celebridad ha denunciado que no fue una muerte natural y que su entonces esposa estaría en la búsqueda de quedarse con un dinero que tenía.

¿Culpa de la pareja de su padre? #Toñita: La MU3RT3 de su papá es INVESTIGADA por presunto H0M1C1D10 #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/lbp2SpB4I8 — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) September 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui