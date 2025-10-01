VIDEO: ¿Aarón Mercury confirma el fraude de Televisa? Corea insultos a Dalílah Polanco

Ciudad de México.- Después de su polémica salida de La Casa de los Famosos México, el reconocido influencer mexicano, Aarón Mercury, acaba de alimentar el hate, debido a que acaba de filtrarse video, en el que se le puede ver riendo mientras que se corean insultos en contra de la presentadora y actriz mexicana, Dalílah Polanco, en una fiesta con sus amigos y familiares, ¿con esto confirma el fraude de Televisa?

En la última gala dominical de eliminación, para sorpresa de millones, el influencer mexicano resultó ser el noveno eliminado. Esto fue tomado como un fraude de la producción de la emisión, debido a que en redes sociales había encuestas en las que se disputaba el segundo lugar junto Abelito, mientras que eran Shiky y Alexis Ayala, además de que, cuando se anunció su salida, hasta los propios presentadores quedaron en un genuino shock, sin creerlo.

Como era de esperarse, en redes sociales como X, antes conocido como Twitter, no se callaron nada y comenzaron a viralizar el nombre de Aarón, catalogándolo como el "ganador del público" y que Rosa María Noguerón había cometido fraude para favorecer a su presunta protegida, Dalílah, con la que además, Mercury siempre tuvo roces y aseguró que no se llevaban del todo bien, por lo que el hate se ha ido en su contra.

AUNQUE LES ARDA, AARON MERCURY SALIÓ SIENDO EL PARTICIPANTE MÁS AMADO Y MÁS COBIJADO POR MILES DE MEXICANOS Y SOPORTEN SUS HATERS, PORQUE SUS FAVS JAMÁS TENDRÁN LO QUE AARON GANÓ.

AARON NUESTRO GANADOR.



#LaCasaDeAaron #NosVamosConAaron #Mercurials #AaronMercury

En medio de esta polémica, el exnovio de Yeri Mua encendió más los rumores de fraude en la empresa San Ángel, debido a que se ha filtrado un video en su fiesta de bienvenida a la realidad, en la que con mariachi presente, se escucha como los asistentes gritan con fuerza: "Que ching... su madre la pin... Dalílah". Aunque tras esto, Mercury dice que no la insulten, hay quienes aseguran que solo lo hizo al saber que estaba siendo grabado.

Como era de esperarse, por este video, varios internautas se han lanzado en contra de Aarón, asegurando que estaba perdiendo todo lo ganado dentro de la casa, pues el permitir que se agreda a una persona que realmente no le hizo nada y que pese a los roces que tuvieron en los posicionamientos, lo respetó y no menospreció en ningún momento su carrera.

¿En serio @ArnMercurio? ¿Permites que esto suceda? Es lo que le aprendiste al misógino del mueble ñejo".

No entiendo ¿cuál es el perro coraje que le tienen a Dalílah? Car... que asco de gente".

Pero si hasta Dalilah le daba consejos para que hablara y se parara enfrente de alguien. Jamás lo discriminó el fandom de Aaron y sus amigos lo único que hacen es fomentar hate a lo estúpido y cerrarle las puertas".

Aaron con mariachi y amigos mentándole la madre a Dalílah.



#LCDLFMx3 #LaCasaDeLosFamososMx

Fuente: Tribuna del Yaqui