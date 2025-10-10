¿Adiós a Televisa? Actor de 'Vecinos' se despide del público y confirma que ¿se retira?

Ciudad de México.- El reconocido actor de Vecinos y presentador de origen mexicano, Lalo España, recientemente dio mucho de que hablar, debido a que hace unas cuántas horas que este a través de un comunicado en sus redes sociales, confirmó que ¿se retira del mundo artístico?, esto a causa de imprevistas noticias, que muy a su pesar, renunciaba a su personaje por una temporada, decir tirarle hate a Lupita Rivera?
“Después de 8 meses y medio, hoy me despido de Lagunilla mi barrio muy agradecido con esta gran producción y con nuestro público maravilloso”.
En el video que compartió, tras su última función, el también comediante no pudo ocultar la nostalgia, describiendo la experiencia como una noche “muy bonita y emotiva”. Sus palabras conmovieron a fans y colegas, quienes destacaron su profesionalismo, entrega y gran sentido humano.
“Gracias de todo corazón por esta noche tan bonita y emotiva en mi despedida de @lagunillamb_ Mis mejores deseos para todos”
La más emotiva fue la de Maribel Guardia, quien escribió: “Qué honor trabajar contigo, aparte de que eres un gran actor eres un caballero, ojalá el destino nos vuelva a unir”.
Fuente: Tribuna del Yaqui