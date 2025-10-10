Edición Impresa Suscríbete
lalo españa

¿Adiós a Televisa? Actor de 'Vecinos' se despide del público y confirma que ¿se retira?

Reconocido actor de 'Vecinos', recientemente causó gran revuelo em redes sociales al despedirse de público y confirmar que ¿le dice adiós a Televisa?

¿Adiós a Televisa? Actor de 'Vecinos' se despide del público y confirma que ¿se retira?
Lalo España se despide del público y se dice que se retiraría de Televisa y el teatro Foto: Internet

Ciudad de México.- El reconocido actor de Vecinos y presentador de origen mexicano, Lalo España, recientemente dio mucho de que hablar, debido a que hace unas cuántas horas que este a través de un comunicado en sus redes sociales, confirmó que ¿se retira del mundo artístico?, esto a causa de imprevistas noticias, que muy a su pesar,  renunciaba a su personaje por una temporada, decir tirarle hate a Lupita Rivera?

 

“Después de 8 meses y medio, hoy me despido de Lagunilla mi barrio muy agradecido con esta gran producción y con nuestro público maravilloso”.

En el video que compartió, tras su última función, el también comediante no pudo ocultar la nostalgia, describiendo la experiencia como una noche “muy bonita y emotiva”. Sus palabras conmovieron a fans y colegas, quienes destacaron su profesionalismo, entrega y gran sentido humano.

“Gracias de todo corazón por esta noche tan bonita y emotiva en mi despedida de @lagunillamb_ Mis mejores deseos para todos”

La más emotiva fue la de Maribel Guardia, quien escribió: “Qué honor trabajar contigo, aparte de que eres un gran actor eres un caballero, ojalá el destino nos vuelva a unir”.

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones