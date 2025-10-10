¿Ajuste de cuentas? Revelan 'motivo' tras el asesinato de Fede Dorcaz, integrante de 'Hoy'

Ciudad de México.- Después de revelarse que se le arrebató la vida al reconocido cantante y modelo argentino, Fede Dorcaz, hace poco, el reconocido presentador de Televisa y comunicador mexicano, Pablo Chagra, compartió un video en el que revela el supuesto motivo por el que dos delincuentes armados asesinarían al integrante del programa Hoy, ¿acaso sí se trata de un tema de ajustes de cuentas como se dijo?

La mañana de este viernes 10 de octubre, el programa ¡Siéntese quien pueda! confirmó la noticia de que Fede había perdido la vida. Aunque en ese momento no revelaron el motivo de su deceso, en las redes sociales de la SSC se informó del deceso del modelo y cantante, en un ataque armado mientras que estaba en su auto en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo. Se tomó como ataque directo

Hasta el momento, no se han identificado a los presuntos responsables del ataque, aunque hay videos de momentos después del ataque, en el que dos motociclistas huyen de la escena a toda velocidad, dejando el cuerpo del participante de Las Estrellas Bailan en Hoy. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que ya abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso, mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana realiza operativos para dar con los responsables del ataque.

Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo te amo te amo y te amaré siempre — Mariana Ávila (@marianaavilatw) October 10, 2025

La familia de Fede hasta el momento no se han pronunciado públicamente del caso, pero su novia, Mariana Ávila, a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter, se pronunció con un desgarrador mensaje, en el que lamenta su partida y señala que toda la vida va a ser su persona favorita y que lo amará todo el tiempo que ella viva: "Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo, te amo, te amo y te amaré siempre".

Ahora, en la cuenta de Instagram de Chagra, se compartió un video, en el que revela que el motivo que al parecer hubo para arrebatarle la vida a Fede no sería un ajustes de cuentas, ni tampoco un accidente, sino que al parecer, los delincuentes quisieron asaltarlo y cuando trató de resistirse le dispararon y perdió la vida ante los impactos de bala que le dejaron lesiones muy severas, a las que no sobrevivió.

Chagra dice porqué fue asesinado Fede. Instagram @pablo.chagra

Fuente: Tribuna del Yaqui