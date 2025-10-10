Alfredo Adame arremete contra conductor de 'VLA' y Adrián Marcelo: "Les di una arrastrada"

Ciudad de México.- El polémico presentador y actor mexicano, Alfredo Adame, acaba de brindar una entrevista en la que habló sobre sus compañeros en nuevo proyecto de TV Azteca. Inesperadamente, el reconocido histrión solamente arremetió en contra de un participante, el reconocido conductor de Venga la Alegría y modelo mexicano, Kike Mayagoitia, asegurando que durante un programa le dio una "arrastrada monumental" junto a Adrián Marcelo.

Adame formará parte de la primera temporada de La Granja VIP, y en una entrevista creada por el canal de YouTube de Vaya, Vaya, salió que era el granjero favorito del público, motivo por lo que en el canal antes mencionado, le realizaron una entrevista para cuestionarle sobre lo que piensa hacer dentro de la emisión, cual es su estrategia, y sobre todo, con quién planeaba armar estrategias y con quién no quería ni hablarse.

Para esta dinámica, el presentador le preguntó que pensaba de cada participante, como Sandra Itzel, Teo de Pepe y Teo, y demás, a lo que Adame solo decía que iba a ver que tal congeniaban, pero al tocar el tema de Kike, de inmediato, Alfredo se fue en su contra, y aseguró que no lo soporta porque él y Adrián hablaron mal de él: "No, no, no lo soporto, no lo soporto. Hace unos 3 años, invitaron a Rocío Banquells a un programa, SNSerio, en Monterrey, entonces esta tipa habló mal de mi, y lego este cuate, dijo que era un pend..., advenedizo, pésimo actor, y burlándose".

Según Adame, uno de los directores de Multimedios, lo invitó para el mencionado programa, declarando que cuando fue, el público de Nuevo León lo amó, porque a ambos les dio una arrastrada con sus comentarios, asegurando que en Nuevo León lo respetaron por este motivo: "Al poco tiempo me habló Pepillo de la Rosa, director de Multimedios, y me dijo 'Oye quiero que vengas y les pongas una arrastrada a este par de tontitos', Adrián Marcelo y a Kike, entonces llegué y les puse una mega arrastrada, quedé como héroe estatal de Nuevo León".

Finalmente, el exparticipante de La Casa de los Famosos All Stars, declaró que con Adrián Marcelo no tiene tanto problema como con Kike, pero que igual, solo puede desearles lo peor, aunque señaló que por su educación, en caso de toparse en proyectos los saludará y será cordial, aunque no se aliaría con ellos: "A Marcelo no tanto, porque el que hizo las expresiones fue este idiota, y de ahí para el real, volví a ir y les puso otra arrastrada, y luego, lo único que tengo para él son puros malos pensamientos y deseos. Me cae en la punta de los hue.... Con él nada que ver".

Fuente: Tribuna del Yaqui