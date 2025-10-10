Asesina a Fede Dorcaz, participante de 'Las Estrellas Bailan en Hoy'; sería ataque directo

Ciudad de México.- Por desgracia, en Televisa se han vestido de un triste luto, debido a que en pleno programa en vivo, se confirmó trágica noticia, del asesinado de Fede Dorcaz, el famoso cantante y modelo, que sería presentado como uno de los participantes de Las Estrellas Bailan en Hoy, esta séptima temporada. En informes de seguridad, se ha dicho que este sería un ataque directo en contra del famoso.

La mañana de este viernes 10 de octubre, el programa ¡Siéntese quien pueda! confirmó la noticia de que Fede había perdido la vida, señalando que lamentaban profundamente tener que decir esto, señalando que fue demasiado pronto y tenía mucho "talento, carisma y pasión por el arte", que harán que viva para siempre: "Su camino estaba lleno de sueños y proyectos, incluyendo su esperado debut en Las Estrellas Bailan en Hoy, que reflejaba toda su ilusión y dedicación. Su partida deja un vacío enorme entre quienes lo conocimos y admiramos".

De la misma manera, en el programa Hoy, los presentadores, como Galilea Montijo, y varios de los concursantes de la nueva edición que estaba en ensayos, se tomaron un momento para honrarlo. Andrea Legarreta, al borde del llanto informó su muerte: "Murió Fede Dorcaz, cantante y modelo, pareja de Mariana Ávila". Tras lo que el resto de los presentadores externaron sus condolencias, deseando lo mejor.

Las Estrellas Bailan En Hoy, ahora tiene una estrella en el cielo, este aplauso es para ti Fede. uD83EuDD0D pic.twitter.com/BIwnBGACer — Programa Hoy (@programa_hoy) October 10, 2025

De la misma manera, varios de los nuevos integrantes de esta temporada, como Kunno, decidieron dedicarle unas palabras, notándose sumamente desconcertados por esta partida: "No sé qué decir en este momento, estamos todos en shock. Fede era una inyección de energía, desde el primer día que lo conocimos en los ensayos todos logramos convivir con él porque siempre se acercaba con cada uno de nosotros", dijo Kunno. Jimena Longoria, Jorge Anzaldo, y el resto del elenco, se tomaron un minuto para aplaudir en su honor y llevaron una rosa blanca.

Cabe mencionar, que tanto en el matutino de Andrea Rodríguez Doria, como en ¡Siéntese quien pueda!, no revelaron las causas del deceso, pero se cree que fue a manos del crimen organizado, en un ataque mientras que estaba en su auto en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo. Su caso fue anunciado en la cuenta de X, antes conocida como Twitter, de la SSC.

La familia de HOY lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero, Fede Dorcaz.



Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila.



Mariana y Fede era una de nuestrs parejas previstas para la nueva temporada de Las Estrellas… pic.twitter.com/umvYSBasrH — Programa Hoy (@programa_hoy) October 10, 2025

Aunque en dicho informe no revelaron el nombre de la víctima, se dijo que ya se estaba realizando el análisis de las cámaras de videovigilancia, para tratar de identificar a los motociclistas que abrieron fuego y la víctima: "Ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para la identificación de los probables responsables que, de acuerdo con los primeros reportes, viajaban a bordo de dos motocicletas; además, se dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales correspondientes y las investigaciones conjuntas".

Cabe mencionar que fueron unas supuestas fuentes de seguridad, los que le confirmaron a uno de los medios mexicanos la identidad de la víctima, y supuestamente sería Federico Dorcazberro, nombre real del cantante. Hasta el momento, la familia y la novia de Fede no se han pronunciado ante esta tan lamentable situación, pero se espera pronto informes al respecto.

La #SSC informa:



Personal de la #SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo #Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la… pic.twitter.com/aMrSsOtVcx — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui