Belinda procede contra Lupillo Rivera, ¿novia de Abelito lo abandonó? y más en el Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- En la edición de este viernes 10 de octubre, conoce los detalles la polémica entre Belinda y Lupillo Rivera, luego de que la famosa cantante tomara acciones legales contra 'El Toro del Corrido'.

Billie Eilish sufre agresión de un fan

Mientras la cantante Billie Eilish saludaba a sus fanáticos en un reciente concierto, vivió un momento incómodo pero por fortuna, su equipo de seguridad la salvó. Resulta que uno de los asistentes al show la jaló y le torció el brazo de una manera muy violenta, provocando que se estrellara contra la valla de contención.

Afirman que novia de Abelito lo abandonó tras salir de LCDLFM

La distancia entre Aranza Salazar y Abelito ha levantado sospechas de una posible ruptura, ya que ella no ha aparecido en los recientes encuentros familiares del influencer después de su salida del famoso reality La Casa de los Famosos México, donde obtuvo el tercer lugar.

Belinda procede legalmente contra de Lupillo Rivera

La cantante Belinda ha tomado medidas legales en contra de su expareja Lupillo Rivera luego de que él revelara detalles sobre la vida de la famosa a través de un libro. El llamado 'Toro del Corrido' habría respondido a esta controversia publicando un video donde aparece haciendo una señal obscena.

