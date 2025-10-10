Billie Eilish sufre agresión de un fan durante su concierto en Miami; su equipo de seguridad intervino de inmediato

Ciudad de México.- En la noche del jueves, Billie Eilish protagonizó un angustiante episodio sobre el escenario del 'Kaseya Center', en Miami. La artista estadounidense de 23 años, que daba inicio a la parte norteamericana de su gira 'Hit Me Hard and Soft', fue violentamente sujetada por un fan mientras se acercaba al público, provocando preocupación entre los asistentes y su equipo de seguridad.

El concierto, que comenzó alrededor de las 20:00 horas con el invitado especial Tom Odell, transcurría con normalidad hasta que Eilish descendió del escenario para acercarse a sus seguidores. Mientras caminaba por la zona de seguridad, un asistente entre el público logró sujetarla del brazo con fuerza, provocando que la cantante se golpeara contra la valla metálica y cayera parcialmente al suelo. Según testigos y videos difundidos en redes sociales, el impacto fue visible y generó preocupación inmediata entre los asistentes, con gritos como "¡Oh my God!" y "¿Estás bien?" resonando en la multitud.

Billie Eilish. Créditos: Internet

Un miembro del equipo de seguridad reaccionó en segundos, liberando a la artista y empujando a la multitud hacia atrás. Eilish, visiblemente contrariada, se echó el cabello hacia atrás, lanzó una mirada tensa hacia el agresor y recuperó la compostura para continuar con el espectáculo sin detener la música. Aunque no emitió declaraciones en el momento, su actitud fue descrita como profesional y resiliente por varios medios y fans en línea.

La cantante de 23 años no ha comentado públicamente sobre el incidente, pero fuentes cercanas a la producción confirmaron que no sufrió lesiones graves. El fan involucrado, un hombre según videos del evento, fue retirado del recinto por el personal de seguridad y expulsado del Kaseya Center, según confirmó un representante del Departamento de Policía de 'Miami a Entertainment Weekly': "La persona fue expulsada del 'Kaseya Center'. Eso fue todo". Hasta el momento, no se ha informado si enfrentará cargos legales o sanciones administrativas adicionales.

Billie Eilish sufre brutal agresión de un fan en pleno concierto en Miami. Créditos: Internet

Cabe mencionar, que este no es el primer altercado que Eilish enfrenta con seguidores. En años anteriores, ha expresado su preocupación por la seguridad en los conciertos masivos y ha pedido respeto a su espacio personal, como una entrevista del 2021 donde declaró: "Quiero que la gente se divierta, pero no a costa de mi seguridad o la de alguien más".

Este episodio ha generado una ola de apoyo en redes sociales, donde miles de usuarios condenaron la agresión con comentarios como "Billie Eilish debería poder golpear a la gente en la cara, no me importa" de un usuario en X y destacaron la entereza de la artista.

Billie Eilish was violently grabbed by a fan during a concert in Miami, Florida.pic.twitter.com/oRZBrmQ8uW — TruthUnfiltered (@Truth_Unfiltere) October 10, 2025

La gira 'Hit Me Hard and Soft: The Tour' incluye 81 fechas en Norteamérica, Oceanía y Europa, con tres presentaciones en Miami (9, 11 y 12 de octubre), y ha sido aclamada por su producción visual y emocional, incluyendo interpretaciones en piano, guitarra acústica y eléctrica que resaltan la versatilidad de Eilish, según reseñas de Billboard y Variety. El concierto en Miami marcaba el inicio de esta segunda etapa norteamericana, por lo que el incidente ha encendido alertas sobre la seguridad en futuros eventos.

La promotora del tour no ha emitido un comunicado oficial, pero se espera que se refuercen las medidas de protección en los próximos conciertos, como las fechas adicionales en Miami este fin de semana y en Orlando a partir del 14 de octubre. Mientras tanto, Billie Eilish continúa con su agenda, demostrando una vez más su compromiso con el público y su fortaleza ante situaciones adversas.

Billie Eilish suffered a violent assault last night at her first show in Miami.



Fortunately, other videos reveal that the man was intercepted by security guards and deservedly beaten afterwards. pic.twitter.com/KqAinD2xXf — Billie Eilish Data (@eilishdatas) October 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México