"Desquehacerada": Galilea Montijo arremete contra Shanik Berman en vivo de 'Hoy' por esto

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Galilea Montijo, hace poco que decidió romper el silencio ante sus recientes escándalos, pero, mientras que hablaba al respecto, arremetió en contra de la tan polémica periodista de espectáculos, Shanik Berman, en pleno programa en vivo de Hoy, en donde la llamó "desquehacerada", por el poderoso motivo de su línea de trabajo.

Desde hace un par de días, Guevara y Montijo se encuentran en el centro de la polémica, debido a que se dijo que la influencer se molestó mucho cuando la presentadora de Netas Divinas, decidió presentar al comediante y actor, 'El Guana', como "el ensamblaje de teatro", haciendo referencia con el polémico comentario de Alexis Ayala sobre que solo era un "ensamblajes" sin importancia. Supuestamente, la influencer y Aarón se habrían molestado por este motivo y después le reclamó, que fue lo que grabaron.

Ante esta situación, durante la sección de ¿De Qué Me Hablas?, Galilea se presentó al aire para aclarar la situación con la primera ganadora de La Casa de los Famosos México, en el que "Wendy tampoco se puso mala copa, todo mundo andábamos felices, uno va a bailar, a decir salud, a cantar, y todos la pasamos increíble, pero la neta es que Wendy y yo, jamás podríamos pelearnos, Wendy me estaba contando un chisme y mis caras eran de '¿qué?'".

Finalmente, declaró que la situación se salió de control de la nada y sin motivo, porque en realidad estaban chismeando de algo que le pasó a Guevara, pero alguien, con solo ese pequeño clip, sin saber nada realmente, solo armó toda esta situación de escándalo: "Ni siquiera manoteaba, era la cara, o sea, no tiene la culpa de tener una cabezota mi Wendy. A lo que voy es que se hizo un chisme de tres segundos, de que ella me esta contando algo".

Ante esto, Berman cuestionó "¿Quién lo hizo?", a lo que Montijo señaló que Wendy, pero la periodista cuestionó sobre quién difundió el chisme, y Montijo, sin dudarlo le dijo que gente que se parecía a ella e inventaba cosas: "Gente como tú Shanik, sin nada que hacer". Aunque la periodista quiso defenderse alegando: "Pero si yo no estuve en esa fiesta", al final la ignoraron cuando Kunno se presentó para disculparse una vez más sobre su falta al primer ensayo.

Fuente: Tribuna del Yaqui