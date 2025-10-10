Eiza González sale en defensa de Bad Bunny tras ataques por su show en el Super Bowl LX

Ciudad de México.- La reconocida cantante y actriz de origen sonorense, Eiza González, acaba de emplear sus redes sociales para salir en defensa del cantante puertorriqueño, Bad Bunny, ante lo que ella considera que son ataques racistas en su contra, por parte del público al confirmarse que realizará el show de Medio Tiempo en el Super Bowl LX. Cabe recalcar que hay incluso empresarios y políticos que han solicitado su cancelación.

Sin duda, además de la competencia entre los dos equipos finalistas para ganar el Trofeo Vince Lombardi, uno de los mayores atractivos del Super Bowl, es el show que se realiza en el medio tiempo desde hace más de 50 años, en el que se han visto a grandes artistas, como Madonna y hasta a Michael Jackson. Ahora, más que nunca, el evento ha cobrado mucha relevancia, debido a la elección del puertorriqueño.

El foco tras el anuncio de que el intérprete de Si Veo a tu Mamá y Ella Es Callaíta, será el artista principal en el show de Medio Tiempo, muchos salieron en su contra, incluso el propio presidente estadounidense, Donald Trump, mostró su descontento y lo tachó de ser "desconocido", además de asegurar que el Super Bowl era evento estadounidense, no latino y deberían representarlo artistas del país, no extranjeros: "Es el Super Bowl americano, y esto parece un circo importado. ¿Quién es este conejo malo? No lo entiendo".

uD83DuDEA8Trump dice que elegir a Bad Bunny para espectáculo del Súper Bowl es “ridículo”. La Casa Blanca llama al artista “perdedor”. pic.twitter.com/VNkmEGzEN0 — Benjamín Zamora (@bzamoratv) October 7, 2025

Desgraciadamente, comentarios de ese estilo se vieron entre algunos de los integrantes de la NFL, como el empresario estadounidense, Jerry Jones, que es dueño de los Dallas Cowboys, el cual hasta declaró que el puertorriqueño no le representaba ni al deporte porque supuestamente era homosexual, por lo que hasta dijo que se harían huelgas para sabotearlo hasta que cancelaran el show y eligieran a otro artista.

Varios artistas han salido en defensa del cantante, apoyando la decisión, como Bruno Mars. Ahora, mediante su cuenta de X, antes conocido como Twitter, fue Eiza la que decidió salir a defender al cantante, señalando que le parecía preocupante y aterrador el racismo y la violencia con lo que se maneja la situación, y el como es que para muchos está siendo normal esta situación: "¿Por qué hemos normalizado el atacar vocalmente y discriminar tan abiertamente y no reconocer lo que es y (claramente significa)? ¿Un artista sólo porque habla español? Esto ha dado un giro aterrador. Ya no es gracioso. Es preocupante".

Why have we normalized to vocally attack and discriminate so openly and not recognizing for what it is and (clearly means)

An artist just because he speaks Spanish?

This has taken a scary turn. It’s not funny anymore. It’s worrying. — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) October 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui