Escándalo en la UACJ: Alumnos cuestionan millonario gasto en show de Alejandro Fernández

Ciudad Juárez, Chihuahua.– La noche del pasado jueves 10 de octubre, se congregó una gran cantidad de estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) justo en la entrada del Estadio Benito Juárez, el mismo lugar que fue utilizado para el concierto de Alejandro Fernández, realizado con motivo del 52 aniversario de la institución. Los jóvenes protestaron en contra del evento, ya que consideraban que no tenía utilidad y, en su lugar, preferían que ese gasto se hubiera destinado a mejoras dentro de la universidad pública.

De hecho, se estima que en este espectáculo se invirtieron 40 millones de pesos, motivo por el cual los alumnos opinaban que dicha cantidad debió destinarse a mejorar las instalaciones, la infraestructura e incluso al transporte para los universitarios. Entre las quejas más recurrentes de los manifestantes se encuentra que algunos tardan entre dos y tres horas en llegar a clases, y a pesar de haberlo expresado en diversas ocasiones, las autoridades universitarias no han prestado atención al problema.

De acuerdo con información extraoficial, el rector Daniel Constandse contradijo dicha cifra, asegurando que el monto real fue de 26 millones de pesos, además de que provino de "patrocinios y aportaciones del ayuntamiento". Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el personal directivo no se ha pronunciado oficialmente sobre el asunto, aunque en este medio nos mantendremos atentos a cualquier actualización.

No obstante, en un breve comunicado sí se abordó la visita de Alejandro Fernández, reconocido cantante de música ranchera y pop latino, quien reunió a más de 19 mil personas en el Estadio Olímpico Universitario. Según el documento, la presentación tuvo una duración aproximada de dos horas, tiempo durante el cual familias completas, estudiantes y egresados disfrutaron de la actuación de 'El Potrillo'.

"'El Potrillo' hizo vibrar a los asistentes con su gira 'De rey a rey', un homenaje al legado musical de su padre, Vicente Fernández, y a la música mexicana. El concierto, ofrecido en las instalaciones universitarias por y para la ciudadanía y la comunidad universitaria, quedó inmortalizado en la memoria universitaria como parte de los festejos de aniversario de esta casa de estudios", expuso la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

