EU: Influencer sorprende al dar a luz en vivo ante miles de espectadores (VIDEO)

Texas, Estados Unidos.– La creadora de contenido de videojuegos Fandy se volvió muy viral después de decidir documentar todo el proceso del nacimiento de su bebé, por lo que la transmisión estuvo disponible durante más de ocho horas. De hecho, según medios locales, la pequeña nació el miércoles 8 de octubre de 2025, ante la presencia de aproximadamente 50,000 espectadores.

Por supuesto, la decisión de Cady, nombre real de la joven, desató un intenso debate en redes sociales, ya que algunos consideran que fue una experiencia única e inolvidable, y celebran que haya aprovechado la tecnología para registrar un momento tan importante en su vida y la de su esposo. Sin embargo, otros usuarios opinan que en esta ocasión fue inapropiado, pues estiman que se trata de una vivencia que debería permanecer en la intimidad.

La popular streamer publicó un mensaje en el que compartió que el nombre de su hija es Luna Rose, quien llegó al mundo a las 2:45 de la madrugada, con un peso de 8 libras y 1 onza. Aunque agradeció el gran apoyo recibido por parte de sus seguidores, también quiso aclarar algunos rumores. En primer lugar, explicó que eligió un parto en casa porque durante su embarazo anterior no quedó satisfecha con la atención hospitalaria.

Respuesta de la influencer

Asimismo, mencionó a través de su cuenta de X (antes Twitter) que en ningún momento su intención fue obtener dinero, ya que ni ella ni su esposo solicitaron suscripciones ni donaciones. En realidad, el objetivo de la pareja era crear un bonito recuerdo para el futuro. Por último, aclaró que su cuenta de OnlyFans ya fue desactivada y que continuará enfocada en su carrera como streamer, labor que desempeña desde hace diez años.

Twitch streamer Fandy, livestream her home water birth, giving birth to her daughter Luna after an over eight-hour stream that drew thousands of viewers.



Sparkling widespread discussion, with some praising it as empowering and others criticizing it as exploitative. pic.twitter.com/6uEeLYzEjN — orange uD83CuDF4A (@orange4u28) October 8, 2025

Uno de los comentarios con mayor interacción dirigido a Fandy fue el de @Darrenishere, a quien la influencer le respondió: "Felicitaciones, pero espero que te des cuenta de lo extraño que resulta transmitir esto, especialmente sabiendo que todo este nuevo tráfico podría canalizarse de vuelta a tu OnlyFans. Usar el nacimiento de un bebé con fines financieros parece muy cuestionable, y espero que algún día lo reconozcas", afirmó.

Fuente: Tribuna del Yaqui