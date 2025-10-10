'Exatlón México': ¿Quién gana HOY la Supervivencia? Resumen de este viernes 10 de octubre

Ciudad de México.- Apenas es la segunda semana al aire, y las tensiones en el Exatlón México siguen en aumento, debido a que se va a desatar tremenda pelea entre los atletas rojos, a causa de toda la presión que se verá este viernes 10 de octubre del 2025, que se ha revelado en el más reciente resumen que se ha liberado, revelaron quien gana hoy la Supervivencia, en sus dos duelos, poniendo a más de uno en riesgo.

A tan solo unos cuantos días del inicio del reality deportivo de TV Azteca, las cosas se están calentando, pues nadie quiere quedar fuera de la competencia, y más los rojos que han estado perdiendo premios como la Batalla Colosal y la Villa 360. Pero eso no sería lo peor, pues se dice que al parecer, este viernes 10 de octubre, su mala racha continuaría y volverían a ser aplastados por los azules.

Según el canal de YouTube de Proyecto TV, que se dedica a dar esta clase de spoilers, comentó que mientras que los rojos y los azules se enfrentan en la Supervivencia, buscando dejar fuera del Duelo de Eliminación a sus compañeros, la reconocida competidora, Doris del Moral se lesionaría, y al parecer no será algo del momento, sino que supuestamente debería de ser hospitalizada y hasta podría abandonar la competencia.

Con respecto a los dos duelos de Supervivencia que habrá este viernes 10 de octubre, se ha dicho que será una victoria de un único color, o sea, que supuestamente el equipo de Koke Guerrero va a ser el dominante en los dos duelos que van a realizarse, agregando a la eliminación a dos de los escarlatas, junto a Thayli, que ya está instalada desde el pasado miércoles 8 de octubre de este 2025, por lo que al parecer el Duelo de Eliminación sería entre puras rojas.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los azules podrían perder.

Azules ganarían la supervivencia. Facebook

Fuente: Tribuna del Yaqui