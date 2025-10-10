Horóscopos de Nana Calistar para HOY sábado 11 de octubre: ¿Qué le espera a tu signo este fin?

Ciudad de México.- Ya es fin de semana y, si quieres saber qué le espera a tu signo antes que nadie para este sábado 11 de octubre, no dejes de leer las predicciones de la poderosa vidente Nana Calistar, que revelan lo que el destino tiene preparado para ti en el amor, el dinero y el trabajo. En TRIBUNA te compartimos los horóscopos de hoy.

Aries

Fin de semana de muchas revelaciones. Vas a entender por qué algunas personas se alejaron y por qué ciertas cosas no salieron como esperabas. No te desesperes, el universo te está quitando lo que estorba para dejar espacio a lo nuevo. Cuida tu carácter, porque podrías tener un enfrentamiento con alguien muy cercano. En el amor, alguien quiere acercarse, pero tus muros son tan altos que nadie se atreve a treparlos.

Tauro

Este fin de semana te toca elegir entre lo que te conviene y lo que te emociona. No puedes seguir posponiendo decisiones importantes por miedo a perder la comodidad. Una persona del pasado podría aparecer buscando “cerrar ciclos”, pero más bien quiere abrirlos otra vez. Cuida tus finanzas y no prestes dinero, porque te costará más recuperarlo que mantener la paz mental.

Géminis

Tu energía va a estar por todos lados: risas, drama, amor y una que otra discusión. Es momento de poner los pies en la tierra y escuchar lo que tu cuerpo te está diciendo. Si sigues desgastándote por gente que no aporta, acabarás agotado emocionalmente. En el amor, podrías recibir una propuesta que te haga dudar. No corras, pero tampoco cierres puertas; la vida te anda probando.

Cáncer

Tu corazón va a estar sensible y con ganas de cariño, pero cuidado con confundir ternura con interés verdadero. No des amor donde sólo te ofrecen compañía temporal. En lo familiar, podrías tener una plática que te ayude a cerrar una herida del pasado. Este fin de semana es ideal para reconectar contigo, hacer limpieza energética y dejar de cargar con culpas que no te corresponden.

Leo

Tu magnetismo estará tan fuerte que atraerás miradas, comentarios y también envidias. No te rebajes para que otros brillen, al contrario, enseña cómo se hace. En lo sentimental, alguien del pasado podría buscarte sólo por ego, no por amor. Si decides abrir la puerta, que sea para cerrar bien, no para repetir la historia. Este fin de semana enfócate en ti y en tus metas; lo demás, llega solo.

Virgo

Necesitas desconectarte un poco del estrés y las exigencias que tú mismo te impones. El fin de semana te pedirá descanso, reflexión y dejar que las cosas fluyan sin controlarlas tanto. En el amor, hay alguien que te observa en silencio, pero no se atreve a dar el paso. Si te interesa, manda una señal. En temas personales, podrías recibir buenas noticias sobre un proyecto o cambio que estabas esperando.

Libra

Tu equilibrio se pondrá a prueba, sobre todo con personas que buscan provocarte. No caigas en provocaciones ni en discusiones sin sentido. Este fin de semana te invita a poner límites y cuidar tu energía. En el amor, podrías sentirte confundido entre dos opciones o entre lo que sientes y lo que sabes que te conviene. No tomes decisiones impulsivas; el corazón necesita calma para ver claro.

Escorpio

Te enterarás de algo que te hará ver a una persona con otros ojos. No te enojes, agradécele al destino por mostrarte la verdad antes de que fuera peor. Este fin de semana trae limpieza emocional y poder interior. Aprovecha para cortar lazos energéticos con quien ya no vibra en tu frecuencia. En el amor, hay deseo, pero también dudas; escucha a tu intuición, porque nunca se equivoca.

Sagitario

Tu espíritu libre pedirá movimiento, aventura y un cambio de rutina. Es momento de hacer algo distinto, de salir y reconectar con tu lado divertido. Pero cuidado con tomar decisiones impulsivas que luego te dejen consecuencias. En lo emocional, podrías tener un reencuentro o mensaje que despierte sentimientos que creías dormidos. Vive el momento, pero no pierdas la cabeza.

Capricornio

Este fin de semana trae reflexión y algo de nostalgia. Hay algo que no has dicho o cerrado, y eso te está deteniendo. Habla, suéltalo, sana. En lo laboral podrías recibir una noticia que te motive a replantear tus metas. En el amor, si estás con alguien, cuida los pequeños detalles; si estás solo, podrías atraer una conexión fuerte, pero complicada. No te cierres, pero tampoco te precipites.

Acuario

Tu mente no va a parar, tendrás mil ideas y deseos de hacer cambios drásticos. Aprovecha esa energía, pero no te disperses. En lo sentimental, alguien te piensa y podrías recibir señales claras de eso. Este fin de semana es ideal para planear algo grande o atreverte a iniciar ese proyecto que has pospuesto. Confía más en ti, porque lo que imaginas, puedes hacerlo real.

Piscis

Tu lado sensible y romántico estará más fuerte que nunca, pero no permitas que eso te vuelva ingenuo. Este fin de semana, alguien podría tocar tus emociones con palabras bonitas, pero sus actos dirán otra cosa. Escucha tu intuición, porque no falla. En lo espiritual, podrías tener sueños reveladores o señales que confirmen lo que ya sospechas. Hazte caso y no te conformes con menos de lo que mereces.

Fuente: Tribuna del Yaqui