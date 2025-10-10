¿Llegará a México 'La Sustancia' con María Antonieta de las Nieves y Paola Montes de Oca?

Ciudad de México.– En las últimas horas se volvió viral en redes sociales un spot producido por HBO Max, en el que aparecen la popular actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, así como Paola Montes de Oca, la actriz que la interpretó en la serie biográfica Chespirito: Sin querer queriendo. Sin embargo, el video es una parodia de la película de Hollywood que impactó a muchos, La Sustancia (2024).

¿De qué trata el filme original?

La cinta original, protagonizada por Demi Moore y Margaret Qualley, sigue a una mujer llamada Elisabeth Sparkle, quien en su edad avanzada se siente perdida, ya que cree que se esfumo la belleza. Además, como trabaja en los medios de comunicación y tras ser despedida por su apariencia, comienza a buscar cualquier alternativa para regresar a aquellos años que considera mejores que la actualidad.

En ese trayecto, Elisabeth encuentra una sustancia que le promete eterna juventud, pero a cambio debe seguir indicaciones muy estrictas. Al inicio, todo parece felicidad, pues se convierte en Sue, una versión más joven de sí misma, con la que obtiene numerosas oportunidades. El problema surge cuando empieza a obsesionarse con su apariencia y deja de seguir las reglas del producto.

Demi Moore en 'La Sustancia'

¿Harán una versión mexicana?

Al parecer, solo se trata de un anuncio para divertir y generar nostalgia, además de rendir homenaje a los fans de la serie biográfica del llamado Shakespeare pequeño, producida por su hijo Roberto Gómez Fernández. Muchos aseguran que Paola Montes de Oca luce casi idéntica a María Antonieta en su juventud. En la breve trama de HBO, La Chilindrina se enfrenta a su supuesta versión joven, tras la llegada de un paquete con el número 504, que contiene la sustancia que necesitará para regresar a esos años maravillosos.

"Chilindrina":

Porque María Antonieta de las Nieves promocionó 'La Sustancia' para HBO Max junto a Paola Montes de Oca pic.twitter.com/pZ6EjSQkdX — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) October 10, 2025

En la escena principal se lee en la tarjeta de instrucciones: "Ustedes son una misma". Luego, la mujer de 78 años decide inyectarse el producto, momento en el que se transforma en Paola Montes de Oca. Ambas actrices aprovechan para usar una de las frases características del personaje más famoso de la comediante: "¡Funcionó! Fíjate, fíjate, fíjate". Sin embargo, en el siguiente segundo, la señora mayor le recuerda que son una sola persona: "Recuerda, debemos respetar el balance, somos una misma", a lo que Montes de Oca responde despreocupada: "No oigo, no oigo, soy de palo. Tengo orejas de pescado".

Fuente: Tribuna del Yaqui