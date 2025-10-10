Mamá de Belinda alza la voz y apoya a su hija tras acción legal contra Lupillo Rivera

Ciudad de México.- Belinda Schüll salió en defensa de su hija luego de que la intérprete 'Luz sin Gravedad' interpusiera una orden de apercibimiento contra el cantante Lupillo Rivera por su presunta violencia digital y mediática. La madre de la artista respaldó públicamente la decisión de Belinda de alzar la voz y poner un alto a los ataques en su contra, subrayando la importancia de proteger la dignidad de las mujeres.

A su llegada al aeropuerto, Schüll fue abordada por reporteros que le cuestionaron sobre el proceso legal que enfrenta la artista. Aunque en un inicio se mostró reservada, la madre de la cantante no dudó en mostrar su apoyo total y su postura firme ante la situación. "Yo, hermoso, precioso, divino", dijo ante las primeras preguntas de la prensa. No obstante, al escuchar: "Señora, pero hay que alzar la voz para que las mujeres no sean violentadas. Que no más mujeres sean violentadas, señora. Y más que su hija es un estandarte", doña Belinda replicó. "Ay, claro, totalmente. Totalmente".

Sus palabras reflejan el respaldo absoluto hacía la famosa, quien ha decidido defender su imagen y su derecho a una vida libre de violencia, como lo establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que reconoce la violencia digital como una forma de agresión que puede afectar la integridad emocional y reputacional de las mujeres.

La denuncia interpuesta por Belinda fue presentada a inicios del mes de octubre de 2025 ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, luego de que su equipo legal argumentara que Lupillo Rivera incurrió en violencia digital y mediática al revelar información de su vida privada sin consentimiento. Según el expediente, las declaraciones del hermano de Jenny Rivera y fragmentos de su libro autobiográfico 'Tragos Amargos' contienen detalles que vulneran la dignidad, la intimidad y los derechos de la intérprete.

Belinda acusa a Rivera de divulgar aspectos personales ocurridos durante su relación en el 2019, cuando ambos coincidieron como coaches en 'La Voz México' además de realizar declaraciones públicas que, de acuerdo con la defensa de la estrella de talla internacional, exceden la libertad de expresión y configuran un caso de violencia simbólica y mediática. La orden de apercibimiento prohíbe a Lupillo emitir comentarios o publicaciones que la involucren, así como mantener contenido alusivo a ella en sus redes sociales.

Mamá de Belinda defiende a su hija ante las acciones legales que tomó en contra de Lupillo Rivera por revelar detalles del supuesto romance que tuvieron.



Ante ello, Schüll no dudó en mostrarse como una madre protectora, serena pero decidida, que respalda a su hija en uno de los momentos más complicados de su carrera. Con este pronunciamiento, doña Belinda reafirma que detrás de la estrella pop hay una familia unida que no teme alzar la voz en defensa de los derechos y la dignidad de las mujeres, enviando un mensaje claro: Nadie debe usar la fama o los medios para dañar la integridad de otra persona.

Belinda va con todo y mete una denuncia formal contra Lupillo Rivera por violencia de género y violencia digital.



La Fiscalía de la Ciudad de México ya investiga el caso, y hay orden de restricción: Lupillo no puede acercarse, buscarla ni hablar de ella.



