"No soportó": Dicen que novia de Abelito lo dejaría tras 'La Casa de los Famosos México'

Ciudad de México.- En medio de los rumores sobre el presunto pasado oscuro de la joven Aranza Salazar, que es conocida por ser la novia de Abelito, ahora, se ha dicho que supuestamente, tomaría la decisión de dejar al influencer, mientras que se encuentra en uno de los puntos más altos de su carrera, después de su exitoso paso por La Casa de los Famosos México, asegurando que es porque "no soportó" toda la atención.

Como se sabe, Javier Ceriani hace un par de días puso una diana sobre la espalda de la novia del tercer lugar del famosos reality show de Televisa, ya que aseguró que tiene un pasado muy oscuro, que trabajaba en un centro para caballeros del que la salvaría el influencer: "Su novia tiene un pasado que la atormenta, el enojo del papá de Abelito cuando quedó en tercer lugar, tenía que ver con eso, pero también estaba enojado porque a la novia la dejaron saludarlo a él. Después, como que la corrieron, la hicieron a un lado".

Ante esto, el canal de YouTube de Kadri Paparazzi, ha compartido un video en el que se puede ver al creador de contenido al comer al lado de sus dos padres, riendo y disfrutando del restaurante del hotel en la Ciudad de México donde se hospedan, pero, resaltaron que en dicha cena, la novia de Abelito no estuvo presente, por lo que aclararon que el motivo de esto, es que ella decidió regresar a su natal ciudad y abandonó al influencer.

Por su parte, el denominado 'Lobo', mencionó que él sabía que Aranza, pese a que Abelito estaba deseoso de verla y pasar unos días a su lado, disfrutando de la Ciudad de México, ella solamente se fue y le dijo adiós, porque no soportó toda la atención de los medios de comunicación: "Su novia lo dejó en la Ciudad de México. Abelito, que tanto quería salir para ver a su novia, le dio las gracias, no sé qué actividades tenga o qué esté haciendo, pero lo que nos cuentan y dicen de primera mano que se sintió abrumada, no podía estar en paz, dijo 'bye bye'".

Finalmente, los presentadores de dicha emisión, declararon que no saben con certeza si la joven de 23 años terminó la relación con el amigo de Aldo de Nigris, o si solamente se fue a su ciudad natal para alejarse de todo el caos que son los medios de comunicación: "No sé si lo cortó o no, pero de que no está con él, ya no está con él".

Fuente: Tribuna del Yaqui