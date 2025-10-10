Polémica en la TV: Lolita Cortés defiende a 'El Guana' tras comentarios de Alexis Ayala

Ciudad de México.– A pesar de que el pasado domingo 5 de octubre concluyó el popular reality show La Casa de los Famosos México, edición 2025, el programa sigue dando de qué hablar, y ahora el tema de conversación es Alexis Ayala. Como te informamos en TRIBUNA, mientras ambos estaban dentro del concurso, en una ocasión el villano de melodramas arremetió contra El Guana porque cantaba prácticamente todo el día.

"¿Te digo una cosa? Al chile, se va a oír bien cul*** lo que voy a decir: ¿qué ver*** tiene que estar cantando todos los pu*** días si no es cantante? Es ensamble de teatro, cabrón, hace teatro musical… No tiene que cantar todos los días, no es cantante, no es compositor, no tiene que tener la hora del trovador", expresó el actor de Televisa. Aunque fue criticado por varios espectadores, ahora salió a relucir nuevamente el tema debido a que Lolita Cortés decidió pronunciarse al respecto.

En la más reciente emisión del podcast Pinky Promise, la cantante y actriz mexicana Lolita Cortés fue invitada para hablar sobre su postura ante la polémica, y se posicionó a favor de los ensambles de teatro, tachando las palabras de Ayala como algo que diría una persona ignorante. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el aludido no ha respondido, aunque estaremos al tanto en TRIBUNA

'El Guana'

"Él ya era ensamble de teatro musical con la señora Silvia Pinal haciendo Gypsy, Hello Dolly, bailando ballet, haciendo acrobacia, jazz, tap, canta, actúa… O sea, señores, un ensamble de comedia musical es impresionante. Un ensamble es lo mejor de lo mejor", explicó Lolita a manera de contexto, además de dejar claro que quienes saben de cultura reconocen su trayectoria. "'El Guana' no salió de un programa de televisión. Él ha hecho grandes obras de teatro en México. La gente culta que va al teatro, que se educa, sí sabe quién es 'El Guana'"

Por su parte, según las propias palabras de José Luis Rodríguez, mejor conocido en el mundo artístico como El Guana, no le guarda rencor a Alexis Ayala, pues asegura sentirse muy orgulloso de su trabajo. El actor de 38 años considera que ser ensamble teatral en México es un motivo de orgullo, y afirma que los artistas nacionales no le piden nada a los de Broadway, Londres, España o Argentina.

