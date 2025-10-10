Quién es Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz, asesinado días antes de competir en 'Hoy'

Ciudad de México.– En el instante de su muerte, Fede Dorcaz, cantante y modelo argentino, no solo tenía nuevos proyectos en puerta, sino que también iba a participar en uno de ellos junto a su novia, Mariana Ávila, creadora de contenido originaria de Venezuela. Se trata de la séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, que comenzará oficialmente este próximo lunes 13 de octubre de 2025.

Primeramente, como te informamos en TRIBUNA, se cree que Fede, de 19 años, fue víctima de un intento de robo este pasado jueves. Alrededor de cuatro delincuentes intentaron despojarlo de un vehículo rentado, pero al resistirse, recibió disparos mortales, lo que provocó que su cuerpo sin vida quedara tendido en plena vía pública en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

¿Quién es Mariana Ávila?

De acuerdo con Infobae, Mariana Ávila es una influencer bastante popular en redes sociales, ya que la joven, de aproximadamente 30 años, cuenta con más de cuatro millones de seguidores en Instagram. En abril de 2025, incursionó en la industria de la música con su álbum Dollypop, en el que colaboró con Dorcaz. Entre sus canciones más conocidas se encuentran Me vas a matar, Alarma y Moka.

Solían viajar a diferentes países

Su vínculo amoroso con Fede comenzó hace un año y siete meses, luego de encontrarse accidentalmente en varias ocasiones en distintos lugares de la Ciudad de México. Ella fue quien tomó la iniciativa, buscando la red social del joven, y así empezaron a intercambiar mensajes. Su relación llegó al punto de viajar juntos a destinos turísticos como las Bahamas, Honduras y Cozumel.

Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo te amo te amo y te amaré siempre — Mariana Ávila (@marianaavilatw) October 10, 2025

La mañana de este viernes, Mariana se pronunció en su perfil de X (antes Twitter) para despedir a su amado. Desde entonces, no ha emitido ninguna otra declaración pública, por lo que se presume que decidió vivir su duelo alejada de los medios. "Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo, te amo, te amo y te amaré siempre", escribió Mariana, consiguiendo más de siete mil reacciones y numerosos comentarios de pésame.

Fuente: Tribuna del Yaqui