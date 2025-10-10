¿Se divorcia de Marcus Ornellas? Ariadne Díaz y José Ron hablan de tener un hijo juntos

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Ariadne Díaz, z recientemente brindó una entrevista al lado del galán de Televisa y cantante, José Ron, en la que una vez más aclararon todo sobre su presunta relación, e incluso hablaron de tener un hijo juntos, pese a que ella se encuentra en una relación amorosa al lado de Marcus Ornellas desde hace más de 10 años.

Como se sabe, desde que Ariadne anunció su regreso a las telenovelas de Televisa al lado de Ron, en Papás Por Siempre, surgieron rumores de que su esposo Marcus no estaba contento con la situación y que esto causó una crisis matrimonial entre ellos, debido a que entre los protagonistas ya hay historia romántica. Incluso en una ocasión, se besaron sobre el escenario, causando que las especulaciones aumentara.

Ahora, con el estreno de la segunda parte de la novela, se volvió a tocar el tema de su romance en Sale el Sol, pues al hablar sobre el hecho de si José quiere ser padre, reporteros le cuestionaron si serían con su pareja o Ariadne, a lo que ambos señalaron que era evidente que en caso de animarse, sería con su novia: "O sea, Ari me quiere convencer, toda la novela me decía, sí, sí (con mi pareja), me decía 'ya tengan, ándale, anímense', pero fíjate que no es algo que no me quita el sueño, pero creo que los tiempos de Dios son perfectos".

Ante esto, cuando se le cuestionó a Ron si su pareja deseaba un bebé, la actriz de La Doble Vida de Estela Carrillo, declaró que sí: "También dice que sí". Por su parte, José señaló que ella tampoco está presionada con ser madre, por lo que ambos solamente se están dejando fluir con el tema sin presión: "No, yo creo que los dos estamos cumpliendo muchos sueños todavía, en la parte de la actuación, de la música, pero si Dios quiere, y la vida nos lleva por ese camino, creo que va a ser padrísimo y que te cambia la vida para bien".

Finalmente, Ariadne declaró que ella si acaso del bebé será madrina, ya que ella es la que está detrás de ellos como la voz del diablillo, que les dice que hagan algo, que en este caso sería el tener un bebé: "Yo madrina, por supuesto, después de todo el año de estar ahí, a veces me decía 'ya, ya', porque como salimos con nuestro hijito, es un niño tan encantador y hermoso, y lo veía y le decía '¿no se te antoja?'".

Fuente: Tribuna del Yaqui