Stephanie Salas habla de herencia de Silvia Pinal y nueva albacea, ¿sí se quedó con 9 mdp?

Ciudad de México.- Durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, Stephanie Salas reaccionó con firmeza a los recientes rumores que circulan sobre el supuesto monto de la herencia de su abuela, la legendaria actriz Silvia Pinal. La cantante y actriz, de la misma manera habló de la nueva albacea y su repartición, ¿acaso es verdad que ella se quedó con 9 millones de pesos?

Primeramente, la exparticipante de MasterChef Celebrity, pidió no creer en especulaciones sobre con cuánto se quedó quién, o pleitos, y recalcó la importancia de proteger la intimidad de su familia: "Es lo único que les digo. Y quien anda ahí pululando, pues qué chismoso, quién sabe qué cosas, qué le dijo a un pajarito. Ay, no sé, qué chismoso, yo no sé quién anda chismeando eso. Pura inteligencia artificial, puro chisme. No crean".

Asimismo, al ser cuestionada sobre la decisión de su madre, Sylvia Pasquel, de no revelar el nombre del albacea del legado de la diva del cine mexicano, Stephanie coincidió en que es mejor mantener esos temas en el ámbito personal y no difundirlo ante medios públicos: "Son cosas privadas, ¿no? Yo creo que la gente lo respeta de esa manera y así tiene que ser. Imagínate andar ventilando las cosas íntimas y personales de una familia, pues es así".

Respecto al primer aniversario luctuoso de la querida productora de serie como Mujer, Casos de la Vida Real, que se cumplirá en noviembre próximo, la cantante y actriz se mostró conmovida y expresó el cariño que continúa sintiendo por su abuela: "Pues, aquí en el corazón, eso es lo único que te puedo decir. Me hiciste sentir muy sensible y bueno, pues así las cosas, un añito", comentó. Sobre un posible homenaje, añadió: "Por supuesto, claro que sí, todo el tiempo, así debe de ser", aunque aclaró que desconoce si ya hay planes concretos: "¿Quién sabe? Pues le preguntaría a mi madre".

En otros asuntos, la intérprete de Ave María, habló sobre la salud de su hija Michelle Salas, quien recientemente reveló tener problemas en una rodilla y no descarta someterse a una operación: "¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Ya sabes cómo es esto, es complicadillo porque hay que cuidarse y ya luego saber si prospera. Yo pienso que sí", comentó. También se refirió brevemente al estado de salud de su tía Alejandra Guzmán, quien se sometió hace poco a una cirugía de columna: "Espero que esté bien y le mando todo mi apoyo para que esté bien", dijo.

Finalmente, Stephanie Salas adelantó que tanto ella como su pareja, el actor Humberto Zurita, regresarán pronto al teatro con nuevos proyectos: "Bien, ahí traemos sorpresitas. Sí, sí, ahí va, ahí va. Va a estar bueno en el teatro. Y yo también tengo una sorpresita para fin de año y principios del año que entra. Afortunadamente. De teatro. Música, sí, también siempre ya saben, pero teatro. Entonces estoy muy contenta".

Fuente: Tribuna del Yaqui