Terror en Televisa: Asesinan a integrante del programa 'Hoy' y su novia lanza desgarradora despedida

Ciudad de México.- Televisa y el ambiente artístico despertó de luto la mañana de este viernes 10 de octubre debido a que se confirmó el asesinato de un integrante del programa Hoy, quien formaría parte de la próxima temporada del exitoso reality Las Estrellas Bailan en Hoy. Se trata de Fede Dorcaz, quien fue víctima de un ataque armado la noche de ayer jueves 9 de octubre en el Periférico de la CDMX.

De acuerdo con los primeros reportes, Dorcaz fue interceptado en su vehículo por cuatro sujetos a bordo de motocicletas, y tras presuntamente resistirse a un asalto, recibió múltiples disparos. Aunque fue atendido por paramédicos en el lugar de los hechos, el famoso modelo perdió la vida al no superar las lesiones que le provocaron sus agresores.

Tras confirmarse la lamentable noticia, su novia, la actriz Mariana Ávila, dejó ver que atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida y publicó un conmovedor mensaje para despedirse del cantante y modelo argentino. La madrugada de este viernes, mediante su cuenta de X (antes Twitter), Ávila compartió un texto en el que expresó su amor eterno hacia su pareja:

Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo, te amo, te amo y te amaré siempre".

El acto generó una ola de solidaridad y apoyo de parte de seguidores, amigos y colegas del medio artístico, quienes se unieron al dolor de la actriz. En su cuenta de Instagram, la también cantante de temas de reggaetón y trap no ha hecho ninguna publicación respecto al asesinato de su novio. Sus últimas publicaciones en esta red social fueron hechas para confirmar que formaría parte de la nueva temporada de un exitoso reality de Televisa.

Este viernes, en el programa Hoy se anunció que Fede Dorcaz sería la pareja de Mariana en la nueva temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy, sin embargo, él no había sido presentado oficialmente en el programa, mientras que la actriz había sido recientemente confirmada como participante. La noticia de su muerte ha conmocionado a la producción y al público del matutino, que esperaban ver a la pareja debutar en la pista de baile.

Tenemos que comunicarles una muy triste noticia, falleció Fede Dorcaz, pareja de Mariana Ávila", dijo Andrea Legarreta con la voz entrecortada.

Justo ayer... perdón, todos estamos en shock, justo ayer revelamos a Mariana como participante de Las Estrellas Bailan en Hoy, estaba previsto que por supuesto Fede fuera su pareja en esta nueva temporada", añadió Galilea Montijo, también consternada.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que ya abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso, mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana realiza operativos para dar con los responsables del ataque. Hasta este momento, no hay reporte de personas detenidas por estos hechos.

