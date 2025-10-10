Tras acciones legales de Belinda, Lupillo Rivera aparece con seña obscena ante polémica

Ciudad de México.- Después de que la reconocida cantante y actriz, Belinda, decidiera no permitir más difamaciones y que tomara acciones legales en contra del polémico cantante de banda mexicano, Lupillo Rivera, el artista ha empleado sus redes sociales para reaparecer con seña obscena y mensaje ante escándalo de su libro, en el que habló de su supuesto romance con la actriz de Mentiras, La Serie.

Como se sabe, Lupillo decidió lanzar un libro biográfico, titulado Tragos Amargos, en el que abordó su presunta relación sentimental con Belinda, en la que aseguró que estaban muy enamorados y que planeaban convertirse en padres juntos, incluso dijeron sobre tener gemelas y ya habrían ido a una clínica. Pero esto no fue todo, debido a que en una entrevista declaró que si rompieron, fue porque él la cachó con otro hombre mientras que esperaban un vuelo a Miami.

Ante esto, la intérprete de Egoísta, declaró que eran mentiras y que solamente usaba su libro para tener notoriedad. Pero, no solo la cantante afirma que Lupillo mintió en sus memorias, sino que hay varios, y entre ellos se encuentra el polémico Alfredo Adame, que asegura que Belinda no supo como bajarlo de su nube con suavidad: "Es un mitómano, un mentiroso, un tipo bajo, vulgar. ¿Tú crees que Belinda va a querer tener hijos con ese sapo tetón?, ¿Tu crees que ese ángel hermoso, con la carrera que tiene, va a necesitar de este sapo tetón?".

Dadas estas situaciones, el hermano de Jenny Rivera comenzó a sacar material de su aparente relación con la exprometida de Christian Nodal, causando que la cantante presentara una denuncia por violencia y que el Ministerio Público le diera medidas de protección su contra por vulnerar su intimidad y dignidad, siendo calificadas como violencia digital y mediática, reconocidas por la ley como conductas que afectan la integridad psicológica y emocional de las mujeres. En la orden se señala que Lupillo deberá bajar de las redes sociales TikTok y YouTube los contenidos que haya subido el hoy imputado y que le causan agravio a la víctima.

En medio de todo este escándalo, el denominado 'Toro del Corrido', acaba de compartir un video en su cuenta de Instagram, en la que aparece fingiendo que cocina algo y cuando levanta el sartén, sale su seña obscena con el dedo medio, asegurando que esto era para todos aquellos que lo estaban desmintiendo y asegurando que cosas que escribió en su libro son "puras mentiras". Aunque no menciona directamente a Belinda, al salir justo después de estas medidas de protección, se cree que ese sería el motivo detrás.

Fuente: Tribuna del Yaqui