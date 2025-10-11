Adela Micha manda mensaje a Ricardo Salinas Pliego tras pleito con Sheinbaum; así responde

Ciudad de México.- La reconocida periodista mexicana, Adela Micha, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que después de que se desatara pleito económico entre la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el empresario mexicano, Ricardo Salinas Pliego, a través de su programa le mandó contundente mensaje, a lo que este sorprendió con su inesperada respuesta.

Como se sabe, hace un par de semanas, Salinas Pliego estuvo en el documental La Revolución de la Libertad, junto al historiador Juan Miguel Zunzunegui, y causó una gran indignación entre millones de personas, al burlarse de las personas que ganan ocho mil pesos al mes, asegurando que a su parecer, esas personas son aquellas que "no ha adquirido el conocimiento necesario". Ante esto, Sheinbaum se le fue a la yugular y aseguró que en varios sexenios no les ha aumentado el sueldo a sus empleados.

Pero, la sucesora de Andrés Manuel López Obrador no solamente lo ha acusado de mantener con el mínimo de hace varios sexenios a sus empleados, sino que en La Mañanera del 10 de octubre de este 2025, recordó que tiene nueve casos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por un monto de alrededor de 48 mil millones de pesos, y tres de esos juicios "ya tienen asignado al ministro que va a hacer la ponencia", pero que por parte del empresario no hay señales de que esté dispuesto a pagar sus adeudos.

Ante esto, Adela empleó las redes sociales de La Saga para compartir el mensaje a Ricardo, en el que lo invita a una nueva entrevista para que hable de todo esta nueva polémica, destacando que quedaron en que ahora él pagaría la visita a La Saga, y lo estaban esperando, destacando que ella le tendrá lo que pida: "Usted y yo tenemos un acuerdo, un compromiso, que sellamos en TV Azteca, cuando hicimos la entrevista. Ahí quedamos que usted pagaría la visita a La Saga. Hay mucho que platicar, hay mucho nuevo que comentar, usted siempre tiene mucho que decir y mucho muy fuerte, lo estamos esperando".

Ante esto, el dueño de TV Azteca le dio una inmediata e inesperada respuesta a la periodista, mediante su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, destacando que por el momento no podía o le iba a caer el SAT, por el odio que le tiene el Gobierno en este momento: "No, ahorita no, no te vaya a caer el SAT. Ya vez como están los izmierd... de enojados conmigo, además… acabamos de platicar tú y yo en mi casa y no me recordaste nada. Pero después de mi cumpleaños vemos.

No, ahorita no, no te vaya a caer el SAT. Ya vez como están los izmierdistas de enojados conmigo, además… acabamos de platicar tú y yo en mi casa y no me recordaste nada uD83DuDE0C



Pero después de mi cumpleaños vemos. https://t.co/SAgyrnZqqc — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui