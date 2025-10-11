Francisco Cantú arremete contra Alicia Villarreal tras amenaza de demanda y exhibir víctimas

Ciudad de México.- El polémico cantante de rancheras, Francisco Cantú, acaba de brindar una entrevista en la que no se guardó absolutamente nada para arremeter en contra de la reconocida intérprete mexicana, Alicia Villarreal, después de que la denominada 'Güerita Consentida', haya dado luz verde a su abogada para que compartiera la amenaza con demandarlo y que también exhibiera presuntas víctimas.

En medio del proceso legal que la excantante del Grupo Límite inició en su contra de su ahora exesposo, el también cantante, Cruz Martínez por violencia de género y feminicidio en grado de tentativa, se ha visto envuelta en otro drama, pues Francisco salió a asegurar que él salió con ella antes de que estallara toda esta situación, incluso declaró que en ese momento, su actual pareja, Cibad Hernández ya estaba detrás de ella, pero que ella solo se burlaba de él.

La abogada Mariel Colón, que actualmente es la representante legal de la famosa cantante, en una entrevista para Sale el Sol, acaba de asegurar que tiene 11 víctimas de Cantú y que hay muchas pruebas que puede llevarlo incluso a tener cargos consecuencias legales severas: "Tenemos mensajes de texto, manifestaciones de él en los medios, las pruebas son muy abiertas, hace manifestaciones en la prensa, por mensaje de texto, las trata de extorsionar, es una especie de cyberbullying, y eso tiene consecuencias criminales y federales".

EXCLUSIVA: ¡Abogada de Alicia Villarreal ACUSA a Francisco Cantú de ser V10L3NT4D0R y EXTORCION4D0R! Además, aclara que tiene pruebas de 11 VÍCTIM4S. #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/P629SgKkrT — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 9, 2025

Ante esta situación, Francisco accedió a una entrevista para el programa Siéntense Quién Pueda, en el que declaró que él no entiende porque se enojan cuando solamente está diciendo verdades, que no era algo criminal y no era cuestión de una demanda, sino que solamente no aceptaba la situación: "¿Cuál es el ataque mío hacía Alicia?, ¿decir que salí con ella?, ¿mostrar una prueba que sí estuvo en mi casa?, ¿decir que ella me dijo que Cibad era pobre y que vendía seguidores?, ¿a poco es es delito?".

Finalmente, declaró que la demanda en su contra por supuestamente presentarse y sabotear conciertos de la ex de Arturo Carmona no podría proceder, porque no hay pruebas de nada, y que solo advierte a los migrantes sobre el ICE: "Y si dijeron que iban a poner una orden de restricción en mi contra, que porque me ando apareciendo en los conciertos de Alicia, ¿dónde están las pruebas?, ¿o lo que yo estoy haciendo es malo?, ¿que porque aviso a la gente que va la migra?".

Fuente: Tribuna del Yaqui